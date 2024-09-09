إلى أين يمكن أن يصل سعر البيتكوين؟ إليكم أبرز ثلاث توقعات!

سجل سعر البيتكوين أدنى مستوياته منذ الانهيار الذي شهدته العملة الرقمية في أوائل أغسطس، حيث انخفض حينها سعر البيتكوين إلى أقل من 50,000 دولار وذلك لأول مرة منذ السماح بتداول صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة، حينها شهد البيتكوين طلب كبير فعليا.

بعد هذا الانهيار، تعافى سعر البيتكوين تدريجيا وارتفع إلى مستوى 65,000 دولار خلال الأسابيع التالية.

ومع ذلك، يبدو أن السيطرة عادت مرة أخرى إلى الاتجاه الهبوطي، حيث تراجع سعر البيتكوين بنحو 7% خلال الأيام السبعة الماضية.

إذن: ما الذي قد يتطلبه تعافي سعر البيتكوين ومتى يمكن حدوث ذلك؟

إليكم أبرز ثلاث توقعات لسعر البيتكوين بناء على الظروف الحالية للسوق.

1. مستوى 57,000 دولار – علاقة تكلفة تعدين البيتكوين بسعره

قدم المحلل الفلكي “زيرو” من منصة X.com هذا التوقع يوم الخميس، قبل أن يتسبب تقرير الوظائف الأمريكي في تراجع إضافي لسعر البيتكوين بنحو 4000 دولار.

إذا كان تحليل “زيرو” دقيق، فإن هذا التراجع قد يكون مجرد عقبة مؤقتة في طريق الانتعاش.

أشار المحلل إلى وجود نمط في استسلام عمال التعدين والارتدادات التي قد تعكس قرب قاع البيتكوين.

حيث كتب “زيرو”:

آليات مستثمرين التجزئة بسيطة إلى حد ما:

كلما حدث تقاطع صعودي، تظهر إشارة شراء.

2. مستوى 53,480 دولار وتصحيح فيبوناتشي:

يمثل هذا المستوى تراجع بنسبة 25% من أعلى مستوى حققته عملة البيتكوين عند حوالي 74,000 دولار في مارس.

ويعتمد هذا التوقع على نسبة تصحيح “فيبوناتشي” الشائعة.

إذا استمرت البيتكوين في اتباع هذا النمط الرياضي الشائع، والذي يتم ملاحظته في الأسواق المالية السائلة ذات العدد الكبير من المشاركين، فقد يشير ذلك إلى أننا اقتربنا من القاع، مع إمكانية استئناف الاتجاه الصعودي في الفترة القادمة.

3. مستوى 50000 دولار – يعني ركود وسوق هبوطي كلي:

في السيناريو الأسوأ الذي توقعه “أرثر هايز”، المؤسس المشارك لشركة BitMEX، فإن سوق الأسهم الهابط يتسع، أو يحدث ركود في الولايات المتحدة، وينخفض ​​سعر البيتكوين إلى 50000 دولار.

إلا أنه غير رأيه وتحول عن استراتيجيته القصيرة بإغلاق مركزه يوم الأحد ولمح إلى ارتفاع محتمل.

من جهته يحذر “بيتر براندت”، وهو تاجر معروف في السلع والعملات الأجنبية، من أن الأمر لا يتعلق فقط بمدى انخفاض السعر، بل بمدة انتظار السوق حتى يبدأ في التعافي، وهناك بُعدان للانخفاض السعر والمدة.

يمكن أن تتسبب التصحيحات المطولة في أضرار عاطفية أكثر من التصحيحات الحادة.

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