هيئة السلوك المالي البريطانية: 87% من شركات الكريبتو تفشل في تلبية متطلبات التسجيل!

أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA)، الهيئة التنظيمية المالية الرئيسية في المملكة المتحدة، تقريرها السنوي لعام 2023-2024، حيث أبرزت فيه التقدم الكبير الذي أحرزته في تنظيم قطاع العملات المشفرة.

وأشار التقرير إلى القوانين الجديدة التي تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك ومكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الرقمية.

نتائج التسجيل: 87% من الشركات تفشل في الامتثال

كشفت الهيئة في تقريرها أن 87% من طلبات التسجيل الخاصة بشركات العملات المشفرة إما رُفضت أو سُحبت أو تم رفضها.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل على توجيه الشركات الساعية للحصول على التراخيص عبر تقديم الإرشادات الضرورية حول الممارسات الجيدة والسيئة.

وأضافت أن 44 شركة تعمل في مجال العملات المشفرة قد حصلت على تسجيل معتمد.

تشديد اللوائح:

إضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على تطبيق لوائح تسويقية أكثر صرامة بشأن ترويج العملات المشفرة، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2024.

تتضمن هذه اللوائح فترة تهدئة لمدة 24 ساعة للمستثمرين، وتصنيف الأصول المشفرة ضمن الاستثمارات السوقية الجماعية المقيدة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن تكون العروض الترويجية للأصول المشفرة واضحة وعادلة وغير مضللة، ما يفرض على الشركات الالتزام بمعايير صارمة تحمي المستثمرين من المخاطر المرتفعة.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة أصدرت 450 تنبيه ضد الشركات التي تروج للأصول المشفرة بشكل غير قانوني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق هذه القواعد الجديدة.

اقرأ أيضا:

مكتب FBI يكشف كيف تحاول كوريا الشمالية الهجوم والعدوان على صناعة الكريبتو؟

صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تحقق تقدم بخطوات صغيرة نحو نجاح بقيمة 50 مليار دولار

