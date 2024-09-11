تفاعل سعر البيتكوين مع بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

أظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر أغسطس ارتفاعا بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات العامة وأقل بمقدار 0.4% مقارنة بشهر يوليو.

ويرى المحللون أن هذه البيانات تكاد تحسم الجدل حول حجم خفض الفائدة المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس.

تشير زيادة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.5% في أغسطس إلى تباطؤ معتدل في التضخم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت الزيادة السنوية في أغسطس 2023 نسبة 3.7%.

كما شهد أعلى مستوى لهذا المؤشر في عام 2024 خلال شهر مارس، حيث بلغ 3.5%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد عناصر الغذاء والطاقة الأكثر تقلبا، بنسبة 3.2% في أغسطس 2024، وهو ذات المستوى الذي تم تسجيله في يوليو.

تكتسب هذه البيانات أهمية خاصة لدى المستثمرين لأنها تأتي قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر في 18 و19 سبتمبر.

ويُذكر أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”، أشار في أغسطس الماضي إلى أن الوقت قد يكون مناسبا لبدء خفض أسعار الفائدة.

وفقا لرأي الخبراء، فإن الأرقام المشجعة للتضخم تشير إلى أن الفيدرالي قد يقوم بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم.

في حال حدوث ذلك، فإن الأسواق قد تكون بالفعل استوعبت هذا الاحتمال، خاصة بالنسبة للأصول الأكثر خطورة مثل البيتكوين.

شهدت العملة المشفرة استقرارا نسبيا قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك.

وبعد الإعلان، انخفض سعر البيتكوين إلى 56,200 دولار (على منصة Bitstamp)، قبل أن يعاود الارتفاع بنحو 1000 دولار.

ومع ذلك، وبالنظر إلى تحركات الأسعار السابقة للبيتكوين، يُعتبر تراجع وارتفاع السعر بمقدار 1,000 دولار اليوم غير ذا أهمية كبيرة بالمقارنة مع التقلبات الكبيرة التي شهدتها العملة في السابق.

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