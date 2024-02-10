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"الأرصاد" تكشف عن حالة من عدم الاستقرار الجوية في هذ التوقيت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الثلاثاء القادم، تمر البلاد بحالة من اضطراب حالة الطقس.

وقالت الأرصاد، إنه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، تتأثر البلاد من حالة عدم الاستقرار، بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، ونشاط للرياح على بعض المناطق؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد اعتبارًا من ذلك التاريخ، أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ويسود حالة الطقس غدًا الأحد، طقس دافئ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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