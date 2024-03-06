شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات نقل رخصة محل عام فى الجيزة لوفاة المرخص له.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة على تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، حيث شهدت المحافظ إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا بالأحياء والمراكز والمدن لتقديم العديد من خدمات المرافق والمحليات للمواطنين.

من بين الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين، نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام لوفاة المرخص له، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-أصل رخصة المحل.

-صورة إعلام الوراثة.

-توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

-المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم.

-صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر من بين الورثة).

في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

-بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 ، 30 سنة.

-صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

-صحيفة الحالة الجنائية.

ثالثًا: الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

-توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.

-اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار أورنيك رخصة جديدة.

-سداد الرسوم المقررة للخدمة.

-استلام الورثة الترخيص وتلقي الخدمة.