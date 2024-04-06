شكرا لقرائتكم خبر عن 28 أبريل.. حقوق حلوان تنظم المؤتمر العلمى السنوي التاسع وتناقش حماية الأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد كلية الحقوق بجامعة حلوان، نهاية شهر أبريل الجارى، المؤتمر السنوى التاسع للكلية لعام 2024/2023 تحت عنوان الأطر الإلكترونية لحماية الأمن السيبرانى فى ضوء رؤية مصر 2030، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر.

تتمثل محاور المؤتمر فى مناقشة دور المؤسسات العامة والمجتمع المدنى فى حظاية الأمن السيبرانى، ومناقشة الأمن السيبرانى والملكية الفكرية "آفاق وتحديات تسوية منازعات الملكية الفكرية فى العصر الرقمى.

كما يتطرق المؤتمر إلى مناقشة النظام القانونى الدولى للفضاء السيبرانى ،والقانون الجنائى والأمن السيبرانى كما يناقش الأنشطة غير المشروعة فى الفضاء السيبرانى من ممظور شرعى، والجوانب الاقتصادية للفضاء السيبرانى.

كما يناقش المؤتمر طبيعة الاستثمار فى الفضاء السيبرانى والبعد الاقتصادى لحرية نقل البيانات وتبادل المعلومات وأثر الأمن السيبرانى على الأسواق المالية ودور الأمن السيبرانى فى تعزيز السياسة المالية والنقدية الوطنية والعالمية.