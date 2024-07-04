مفاجأة.. جينيفر لوبيز وبن أفليك منفصلان منذ أشهر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّدت مصادر موقع “الصفحة السادسة” PageSix أن الزواج بين جينيفر لوبيز وبن أفليك انتهى منذ أشهر عدّة.

وذكر الموقع المختص بأخبار المشاهير، أن الثنائي بذلا قصارى الجهد لإصلاح الخلافات من دون جدوى، فأصبحا منفصلين فعلياً منذ شهر آذار (مارس) الماضي.

وكانت أخبار انفصال الثنائي قد انتشرت في الآونة الأخيرة، بعد عدم ظهورهما معاً في العلن لمدة 47 يوماً، وعدم حضور بن حفل “ميت غالا” مع زوجته في 6 أيّار (مايو)، على الرغم من أهميّة الحدث بالنسبة إلى لوبيز.

ومع ذلك، فقد ظهر الثنائي معاً مرّات عدة لاحقاً. وأشار تقرير نشره In Touch Weekly إلى أن الثنائي يتّجهان نحو الطلاق، حتى أنّ نجم “باتمان” انتقل من منزله الذي يتشاركه مع “جاي لو” في لوس أنجلوس منذ أسابيع، ويعيشان حالياً في منزلين منفصلين، بعدما وصل زواجهما إلى نقطة الانهيار.

ويعيش أفليك في منزله المستأجر في برينتوود منذ أكثر من شهر، وقد تبيّن أنّه ولوبيز عرضا منزلهما للبيع، خلال الشهر الماضي، وبدأ أفليك فعلاً بإفراغه من أغراضه بالتزامن مع قضاء لوبيز عطلة في إيطاليا وفرنسا.