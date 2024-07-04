بينك تلغي حفلها في سويسرا بسبب حالتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اضطرت الفنانة الأميركية بينك إلى إلغاء حفلها الذي كان مقرّراً يوم الأربعاء في برن بسويسرا، بسبب حالتها الصحية.

وأعربت نجمة البوب البالغة من العمر 44 عاماً عن أسفها لإلغاء حفلها عبر حسابها الرسميّ في إنستغرام، وشاركت صورة لها بالأبيض والأسود على المسرح، أرفقتها بتعليق جاء فيه: “أنا آسفة للغاية لأنني اضطررت إلى إلغاء عرضي في برن يوم الأربعاء. أفعل كل ما بوسعي لضمان تقديم حفلاتي كل ليلة، ولكن بعد التشاور مع طبيبي واستكشاف جميع الخيارات المتاحة، أبلغت بعدم قدرتي على الاستمرار في العرض غداً”.

وتابعت: “كنت أتطلع إلى الحضور في الحفل لصنع الذكريات معكم. أشعر بخيبة أمل كبيرة لاضطراري إلى إلغائه”.

لم يحدد موعد جديد للحفل، وقالت بينك إن جميع التذاكر ستُستردّ.

ومن المقرر أن تتوقف جولة بينك الغنائية “كرنفال الصيف” في كوبنهاغن بالدنمارك، يوم السبت 6 تموز، ولم ترد أيّ معلومات حول استمرار هذا العرض.