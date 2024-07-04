جوليا روبرتس محط اهتمام الجمهور.. ما علاقة حبيب تايلور سويفت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الممثلة الأميركية جوليا روبرتس عناوين الأخبار بعد مقطع فيديو انتشر لها مع لاعب كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي، حبيب تايلور سويفت.

فقد شوهدت روبرتس في خيمة كبار الشخصيات مع كيلسي، أثناء حضورها جولة سويفت الغنائية في دبلن في إيرلندا.

وظهرت روبرتس في مقطع فيديو انتشر عبر “تيك توك” على مسافة قريبة جداً من كيلسي وهي تمسك كتفيه، بينما كانا يتبادلان أطراف الحديث ويضحكان معاً.

وظهر كيلسي أيضاً وهو يمسك ذراع روبرتس، ما جعل لقاءهما حديث الجمهور.