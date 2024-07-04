فن ومشاهير

جوليا روبرتس محط اهتمام الجمهور.. ما علاقة حبيب تايلور سويفت؟

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الممثلة الأميركية جوليا روبرتس عناوين الأخبار بعد مقطع فيديو انتشر لها مع لاعب كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي، حبيب تايلور سويفت.

فقد شوهدت روبرتس في خيمة كبار الشخصيات مع كيلسي، أثناء حضورها جولة سويفت الغنائية في دبلن في إيرلندا.

وظهرت روبرتس في مقطع فيديو انتشر عبر “تيك توك” على مسافة قريبة جداً من كيلسي وهي تمسك كتفيه، بينما كانا يتبادلان أطراف الحديث ويضحكان معاً.

وظهر كيلسي أيضاً وهو يمسك ذراع روبرتس، ما جعل لقاءهما حديث الجمهور.

@kelleyfarrelly Hugging julia roberts no less!!☘️
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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