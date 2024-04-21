عُثر عليه مذبوحا.. الداخلية تكشف سر العثور على جثة طفل داخل شقة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، لغز العثورعلى جثة طفل بها جروح قطعية وذبحية داخل شقة بشبرا الخيمة.
تلقى رجال مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل مُبلغ بتغيبه وبها جروح قطعية وذبحية داخل شقة سكنية بدائرة القسم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل "له معلومات جنائية".. كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.