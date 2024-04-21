عُثر عليه مذبوحا.. الداخلية تكشف سر العثور على جثة طفل داخل شقة بالقليوبية

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل "له معلومات جنائية".. كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل مُبلغ بتغيبه وبها جروح قطعية وذبحية داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

محمد يوسف

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