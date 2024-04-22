شكرا لقرائتكم خبر عن بروفوسيرة بمايو كلينيك تفسر سبب الإصابة بالكبد الدهنى وأحدث عقار لعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت البروفوسيرة منال عبد الملك أستاذة الكبد والجهاز الهضمى بمايو كلينيك، بالولايات المتحدة الأمريكية، إن هناك عقارا جديدا تمت الموافقة عليه من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" عقار ريزميتيروم وهو "الاسم العلمى للعقار"، لعلاج الكبد الدهنى والالتهابات والتليف الناتج عن الكبد الدهنى.

وأضافت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المرضى الذين يتناولون العقار هم فئات المرضى الذين يعانون من التهاب كبدى ناتج عن الكبد الدهنى أو تليف بالكبد نتيجة الكبد الدهنى، موضحة أن هؤلاء المرضى، حدث لهم تحسن ملحوظ بنسبة 30% وفى التليف بنسبة 12%، موضحة أن العقار الجديد تمت تجربته على 2500 مريض، ووجدوا أنه مناسب وآمن، وأعراضه الجانبية قليلة، كما أنه يحسن نسبة الكوليسترول ودهون الدم، ويحسن نسبة السكر في الدم، ومشاكل أمراض القلب الناتجة عن التمثيل الغذائى المرتبطة بالكبد الدهنى.

وأوضحت أنه سواء كان الشخص يعانى من زيادة الوزن أو عدمه عليه أن يتجنب السكريات والمشروبات الغازية والعصائر المحتوية على السكر وكلها تحتوى على نسبة سكر مرتفعة مع تجنب الأطعمة المصنعة لأنها تحتوى على المواد الحافظة لاحتوائها على كمية من الدهون المهدرجة والمسببة للكبد الدهنى.

وقالت إننا ننصح بتجنب زيادة الوزن والسمنة و ممارسة الحركة اليومية بغض النظر عما إذا كان الشخص يعانى من السمنة أو نحيف، مع ضرورة المشى يوميا لأن المشى بانتظام يجنب الشخص الإصابة بالكبد الدهنى، مضيفة، إن بعض فئات من المرضى يصابون بالكبد الدهنى نتيجة عوامل أخرى مثل الجينات أو العوامل الوراثية، وتغيير البكيتريا النافعة في الجهاز الهضمى، وعوامل أخرى مرتبطة بالامتصاص، والأفضل لهم تناول العقاقير لمنع الإصابة بالكبد الدهنى .

وأشارت إلى أن الأشخاص المعرضين للكبد الدهنى، و هم الأشخاص الذين يعانون من عوامل الخطورة مثل المصابين بالسكر أو الأشخاص في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر، وأصحاب السمنة أو الذين لديهم تاريخ وراثى عائلى، كل هؤلاء عليهم عمل فحص مبكر لمنع الإصابة بالكبد الدهنى.