اكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي من عين التينة، أنه "لا بد من إبداء المرونة من قبل الجميع، لأنني إستشعرت أن الوضع الداخلي اللبناني يعاني كثيراً والشغور الرئاسي من ضمن أمور أخرى تؤثر على أداء الدولة والمؤسسات".

كانت هذه تفاصيل خبر زكي: لا بد من إبداء المرونة من قبل الجميع لأنني إستشعرت أن الوضع الداخلي اللبناني يعاني كثيراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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