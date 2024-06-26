تغلق الواحدة صباحا.. الحكومة تكشف عن المنشآت المستثناة من غلق المحال التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن المنشآت المستثناة من قرار غلق المحال التجارية في تمام العاشرة مساءً تطبيقا لقرار رئيس الوزراء للمساهمة في تخفيف حدة أزمة انقطاع الكهرباء.

وقال إن مواعيد غلق المحال التجارية سيكون عند العاشرة مساء، أما المطاعم والكافيهات سوف تغلق عند الواحدة صباحا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن القرار الذي سيصدر من وزارة التنمية المحلية سيحدد العديد من الضوابط في هذا الصدر بما لا يؤثر على قطاع السياحة، حيث سيتم السماح للسوبر ماركت والصيدليات العمل طوال 24 ساعة.

وأضاف اجتماع رئيس الوزراء اليوم والقرارات السريعة تمت نتيجة الدراسات التي كانت خلال الفترة الماضية من قبل وزارتي الكهرباء والبترول، لافتا لوجود خطة لترشيد الكهرباء كانت تعمل عليها وزارة الكهرباء وليست قرارا مفاجئا ومصر لم تكن استثناء في هذا الصدد حيث إن هناك دول كثيرة تعمل بها.

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