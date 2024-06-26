أشار أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الى انه "اعتقد ان الحلّ لازمة الرئاسة يبدأ من هذا المقرّ فالافرقاء المسيحيون يتحملون المسؤوليّة طبعًا ولكنّهم ليسوا وحدهم في السلطة وعلى الآخرين تحمّل مسؤولياتهم". وأضاف "يوجد عِقد داخلية كثيرة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية".

كانت هذه تفاصيل خبر بارولين من عين التينة: اعتقد ان الحلّ لازمة الرئاسة يبدأ من هذا المقرّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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