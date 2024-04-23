ينقل مرض النوم.. تعرف على مخاطر الذباب الصحراوي وطرق الوقاية منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري عن مخاطر الذباب الصحراوي على الإنسان والأمراض الوارد نقلها من الحيوان إليه.

وقال "غالب"، لمصراوي، إن الذباب الصحراوي لا تقتصر قدراته على نقل الأمراض بين الحيوانات وبعضها البعض بل يمتد الأمر لنقل بعض الأمراض من الحيوان إلى الإنسان مثل مرض النوم الذي يصيب الكثير من الحيوانات فبمجرد نقله للإنسان من خلال لدغة الذباب الصحراوي يشعر بحالة ارتخاء ورغبة في النوم.

وأوضح "غالب"، أن طرق الوقاية من الذباب الصحراوي حيث يستحب المواظبة على النظافة الشخصية طوال الوقت والابتعاد عن مناطق القمامة والنفايات التي تُعد بيئة خصبة للحشرات الضارة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد حذرت من الذباب الصحراوي الذي يظهر خلال الأجواء الربيعية مصاحبة لرياح الخماسين كونه تهيئ له المناخ المناسب للتحرك مناشدًا المواطنين بالمحافظة على النظافة العامة وعدم إلقاء القمامة بالشوارع.

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