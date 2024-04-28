"البحوث الفنية والتطوير" للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وقع اللواء دكتور محمد علي متولي مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع الدكتور وليد خالد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلي الوزارة وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف المؤسسات التعليمية بالدولة.

يهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون العلمي والبحثي في القضايا المتصلة بدور مراكز ومعاهد البحوث وتحقيق التكامل معها لخدمة مجالات التنمية القومية.

وألقى مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة خلال المراسم كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً أن هذا البروتوكول يأتي في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتطوير المجالات العلمية والبحثية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة.