شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنجح خطة رنا رئيس وتجعل خالد شباط يقع فى حبها بـ إنترفيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش نادين "رنا رئيس" قصة حب مع رامى "خالد شباط"، دون أن يعلم مشاعرها وإعجابها به، خلال أحداث مسلسل "إنترفيو" أحدث أعمال watch it الأصلية، وتلجأ نادين لتعديل ورق وكأنها تم قبولها فى شركة رامى صاحب تطبيق "match maker" حتى تقرب منه، هل تنجح خطة نادين وتجعل رامى يحبها هذا ما ستكشفه الحلقات القادمة من المسلسل.

وكشفت نادين في الحلقة الأولى لصديقتها عن إعجابها برامى منذ زمن وأنها تفعل ذلك وتريد الانضمام للشغل معه من أجل حبها له، وأنه لم يتم قبولها من البداية لإجراء إنترفيو في الشركة ولكنها لجأت لأحد أصدقائها الهاكر من أجل تعديل الميل وتنجح فى ذلك وتصبح من المنافسين الثلاثة على الوظيفة.

وفى الحلقة الثانية يوجد منافسة بين نادين "رنا رئيس" مع ديانا هشام ونور بدر للحصول على وظيفة فى تطبيق match maker ومن يصل إلى المنافسة النهائية يأخذ الوظيفة ويتحدث معهم رامى " خالد شباط" صاحب التطبيق فى اختبارات ليختار ما بينهم.

مسلسل إنترفيو مكون من 10 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.