احترس من هؤلاء.. القائمة السوداء الكاملة للكيانات التعليمية الوهمية

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، يعيد " الخليج 365" نشر القائمة السوداء للكيانات التعليمية الوهمية التى تمكنت لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى من ضبطها على مدار الفترات الماضية وذلك لمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

جاءت القائمة السوداء للكيانات الوهمية التى تم ضبطها على النحو التالي:

• الجامعة السويسرية (شركة إشراقة للتسويق العقارى والخدمات التعليمية) فى 11 ش أفريقيا المتفرع من ش مصطفى النحاس مدينة نصر - القاهرة

• الأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة فى 5 شارع عبد الرحمن الشرقاوى – المهندسين

• الأكاديمية الكندية الأوروبية - 44 ش عبدالمنعم رياض - المهندسين

• مركز الشرق الأوسط للكمبيوتر واللغات 26 ش المحروسة – المهندسين

• أكاديمية الشرق بالزقازيق

• أكاديمية حلوان للنظم واللغات والإدارة الحديثة - 61 شارع عبدالرحمن باشا - حلوان

• الأكاديمية البحرية التجارية المصرية بالإسكندرية

• أكاديمية النصر (عمارة 4 شقة 4 - بجوار مول الدوحة - مدينة العاشر من رمضان )

• أكاديمية المعرفة للتدريب والاستشارات

• المركز الوطنى الدولى للبحوث والتدريب بمدينة نصر

• الشركة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة (ش الجمهورية - برج القصر - المنصورة)

• المعهد النموذجى للدراسات التكنولوجية المتطورة 5ش حسن محمد الهرم

• المعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بالبدرشين

• الجامعة الأمريكية المفتوحة بمدينة نصر – الحى العاشر

• المعهد التكنولوجى للحاسبات بالمعادى

• المعهد الفنى للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية

• أكاديمية سمارت بالعاشر من رمضان

• أكاديمية سيبر سوفت للدراسات المتخصصة بالهرم مقرها 15 شارع طه حسين من شارع الهرم

• معاهد اليوسف فى 10 شارع فوزى فهمى خلف سينما مترو - محطة الرمل الإسكندرية

• المركز الكندى للتنمية البشرية ومؤسسة الفقى العالمية

• الأكاديمية البريطانية (شارع سوتر - موازى لحى الجامعات - الإسكندرية)

• نولدج أكاديمى الكائنة فى 15 ميدان طهران - الدقى

• مركز الأمل للخدمات التعليمية بكفر الشيخ

• أكاديمية 6 أكتوبر لتكنولوجيا البترول والحاسب الآلى بمحافظة سوهاج

• المركز الدولى لخدمات الطلاب بالإسكندرية

• أكاديمية IGI لدبلوم التمريض بجوار جامعة الزقازيق

• أكاديمية تكنولوجيا 2000 بجوار سينما التحرير الدقى

• أكاديمية النزهة الجديدة للمساحة ونظم المعلومات

• مركز بايونير للتعليم (8 ش حسن طه الليثى - النزهة الجديدة - القاهرة)

• أكاديمية طيبة للعلوم الصحية بالزقازيق ومقرها شارع عبد السلام - الزقازيق

• ساينس للدراسات والتدريب (ش مستشفى التيسير - مديمة الزقازيق)

• الترا لخدمات التعليم بالعاشر من رمضان (عمارة د مول الدوحة - العاشر من رمضان)

• أكاديمية الخبراء لتعليم اللغة الانجليزية بالزقازيق (برج القصر الأبيض أول شارع فاروق أمام باب محطة القطار الدور الرابع)

• مؤسسة مانهاتن للتدريب والاستشارات (7ش محمد حسن الجمل - أول عباس العقاد مدينة نصر)

• أكاديمية بداية للتنمية البشرية بالزقازيق (برج القصر الأبيض أول شارع فاروق أمام باب محطة القطار الدور الثالث)

• الأكاديمية الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا - شركة الديرى والكائن مقرها محافظة القاهرة ( المعادى- دجلخ شارع 233 عمارة 8 الدور الأول أعلى صيدلية سيف، ( 16 شاره بهجت على - الزمالك) وفرعها فى أسوان فى 258 عمارات الصداقة الجديدة شقة 8 وسط البلد - أسوان) وفرعها فى محافظة بنى سويف الكائن فى (برج اليسر الدور العاشر شارع صلاح سالم مدينة بنى سويف)

• أكاديمية الشباب بكفر الشيخ

• المركز الألمانى (المصرية الدولية للتدريب) الكائن ببرج الأطباء - طريق مصر أسوان - بسوهاج

• معهد الاتصالات لعلوم الحاسب واللاسلكى بسوهاج (80ش 15 بسوهاج)

• المعهد الوطنى بسوهاج

• معهد 6 أكتوبر لنظم المعلومات واللغات بمحافظة الدقهلية امتداد شارع أحمد ماهر - حى الجامعة والفرع الثانى فى ميدان مشعل بالمنصورة

• مركز السياحة والفنادق بالمنصورة الكائن فى 39 شارع على مبارك توريل المنصورة

• مركز 6 أكتوبر للصحافة والإعلام ونظم المعلومات بالهرم فرع بحسن محمد الهرم والآخر فى 232 ش الهرم بجوار زيزينيا

• أكاديمية أكسفورد بشارع عمر بن عبدالعزيز - طنطا

• سنتر السعدنى بطنطا (ش عبدالحليم محمود من ش عمر بن عبدالعزيز - طنطا)

• جامعة المدينة العالمية (قطعة رقم 8 ش أفريقيا بلوك 34 - ش مصطفى النحاس مدينة نصر)

• المركز العربى للعلوم المتخصصة بالإسكندرية (40ش محرم بك - الإسكندرية)

• الأكاديمية المصرية البريطانية (158ش الهرم - 4أ الميراج سنتر)

• المركز العلمى للاستشارات والتطوير 38 بورسعيد بنى سويف

• الشروق أكاديمى أرض الحرية آخر سور الجامعة بنى سويف

• أكاديمية العلوم الحديثة بشارع عبدالسلام عارف أمام أبراج الأوقاف بنى سويف

• أكاديميات تمريض بالمنوفية المستقبل (شبين الكوم - ش أحمد ماهر أمام النقابة الفرعية) والخبيرة (شبين الكوم البر الشرقى) والحياة (شبين الكوم ميدان شرف ش جمال عبدالناصر) وسمارت (شبين الكوم - برج الرى الدور السادس)

• أكاديمية شرق الدلتا للعلوم الصحية

• مركز أورو اديوكيشن للبعثات التعليمية (27ش 9 المعادى)

• مكتب تنمية المهارات البشرية 195ش 26 يوليو ميدان سفنكس المهندسين

• الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية (12ش هارون - الدقى)

• إيه جروب (39 ش أسماء فهمى - أرض الجولف - مدينة نصر)

• الجمعية العربية لطب الأسنان النزهة الجديدة وجامعة داندى (15ش عزيزالدين من ش محمد حسين - النزهة الجديدة)

• تربو أكاديمى - بنى سويف شرق النيل أمام كلية التعليم الصناعى

• جامعة نور الشام العالمية وأكاديمية شيفلد الدولية

• الأكاديمية الأوروبية للعلوم الصحية بالفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط

• أكاديمية 6 أكتوبر لتكنولوجيا البترول والحاسب الآلى بمحافظة سوهاج

• المركز المصرى الكائن فى 13 ش 314 المعادى الجديدة البساتين القاهرة

• مركز تدريب التكنولوجيا والعلوم الحديثة بالفيوم

• الأكاديمية الدولية للعلوم والتدريب بالفيوم

• المركز البريطانى للتدريب حى الجامعة أمام كلية الزراعة محافظة الفيوم

• أكاديمية الهرم للدراسات المتخصصة 8ش المحكمة الشرعية - محافظ الفيوم

• معهد تكنولوجيا الحاسبات بالعمرانية التابع لـ أكاديمية سايبر سوفت

• الجامعة الإسلامية المفتوحة

• أكاديمية إم واى إف بالزقازيق

• انترناشيونال أكاديمى بالزقازيق

• الشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات 26 أ ش المحروسة سفنكس - القاهرة

• مكتب هدف - عمارة رقم 36 الدور الرابع - الحى الأول - المحور المركزى - مدينة 6 أكتوبر

• الأفريقية للتدريب والدراسات الحديثة - بجوار فندق مرحبا - شارع الكورنيش - أسوان

• الأكاديمية العربية للعلوم الصحية ( تمريض - أشعة ـ بصريات ــ صيدلة ــ تحاليل طبية ــ علاج طبيعى) - شارع مسجد الطابية الشواربى الجديد - مركز شباب بدر - أسوان

• أكاديمية جنيف الدولية ( تمريض - تحاليل - إسعافات أولية ـ أشعة ) - شارع مول الجيش ــ أمام صالة الجيش للالعاب الرياضية - مدينة أسوان

• أكاديمية طيبة للتدريب والتنمية البشرية ( تمريض وصيدلة تحاليل طبيةــ سكرتارية طبية) ا- طريق الخزان - خلف جراج المقاولون العرب - أسوان

• مركز الأسوانى للتدريب والتنمية البشرية والكائن مقرها 97 كورنيش النيل فوق أورانج الدور الثالث ــ مدينة أسوان

• المركز البريطانى للعلوم والتكنولوجيا (المعامل والتحاليل - الخدمات الصحية) - طريق السادات بجوار معرض سيارات أوتو ستار - مدينة أسوان

• كامبردج للعلوم والخدمات الصحية ( تمريض ــ تحاليل طبية ــ أشعة ) - طريق السادات - العقاد ــ الشارع الرئيسى ـ أمام بازار الرفاعى - مدينة أسوان

• الأكاديمية الوطنية للعلوم البحرية والتكنولوجيا ش مسجد الرحمن الرحيم كنج مريوط الإسكندرية

• الأكاديمية المصرية الأمريكية - مدينة نصر - الحى العاشر

• الجامعة الدولية الإلكترونية (6شارع 278 المعادى- القاهرة)

• المركز المصرى البريطانى (28 شارع اسماعيل سرى - أمام باب معهد التعاون - المنيرة)

• الأكاديمية المفتوحة للطب التكميلى (14 عمارة مقاتلى رمضان - الدور الثانى خلف النادى الأهلى - مدينة نصر)

• مركز عين شمس للدراسات التكنولوجية المتخصصة ومقرها 57 ش ماهر بدوى من جسر السويس - ميدان ألف مسكن - عين شمس

• معهد القاهرة التعليمى بالهرم الكائن فى 15 شارع التعاون - ناحية بيتزا هت التعاون الهرم - الجيزة

• النصر أكاديمى - كايرو كامبردج أكاديمى للتدريب - شركة عين شمس كامبردج للاستثمار - أكاديمية جيل المستقبل - مؤسسة برند التعليمية - المركز الأكاديمى للدورات التعليمية

• الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية (13ش مركز المعلومات - مساكن الشيراتون - القاهرة)

• أكاديمية الحقيقة (True) الكائنة 48 شارع زاكر حسين - مدينة نصر- الدور الرابع

• المنشأة CLS Computek Learning Solution الكائنة 52 شارع معز الدولة من شارع مكرم عبيد- مدينة نصر سى ال اس cls

• سنتر ستار المهندسين (24 أ شارع ابو المحاسن الشاذلى - خلف بنزينة موبيل - جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة)

• المبدعين العرب (1ش محى الدين ابوالعز - الدقى - الدور الثانى)

• سنتر تراك - 112 شارع اللاسلكى الصغير أمام قنديل خلف رضوان العجيل - المعادى، والمقر الآخر فى 68 ش أحمد الزيات بين السريات شقه رقم 10 الدور الرابع

• اتقان Challenge academy & ETQAN academy

• الأكاديمية العربية لعلوم التنمية والإدارة (بيست أورا سابقا) 37ش مصطفى النحاس - المنطقة الثامنة - شقة رقم 202 الدور الثانى

• المركز المصرى الأمريكى 171 ش التحرير باب اللوق

• الأكاديمية الدولية للتعليم والتدريب والتطوير بمدينة نصر ومقرها 34 ش عباس العقاد - الدور التاسع مدينة نصر اول ــ القاهرة

• أكاديمية شيفيلد - كير لايف - 6 عمارات نصر الدين خلف مسجد نصر الدين بالهرم ـ- الدور الرابع - الجيزة

• سنتر vip الكائن مقره 109 شارع المنيل بمصر القديمة - الدور الثانى

• كاليفورنيا الدولية لإدارة الموارد البشرية (4ش عبدالرحمن الرافعى من ش محى الدين ابوالعز)

• أكاديمية العلوم الهندسية بمنطقة كامب شيزار بالإسكندرية

• جامعة النخبة (المصرية الفلندية/ تامبيرا / العامرية سابقًا) بالإسكندرية

• أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية (93ش السودان - المهندسين)

• برو أكاديمى (26 ش حسن إبراهيم المتفرع من ش مكرم عبيد - مدينة نصر)

• أكاديمية الأركان المعتمدة - الكائنة بالشقة رقم 6 ادارى الدور الأول علوى - القطعة رقم 77 المنطقة المركزية بمحافظة دمياط

• أكاديمية ومعهد اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا - 114 شارع الهرم الرئيسى سهل حمزة - بجوار رنين - محافظة الجيزة

• أكاديمية أبوالهول للدراسات المهنية - 110 شارع ترعة المنصورية - كفر الجبل الهرم - الجيزة

• المركز العلمى لعلوم الحاسب والتكنولوجيا - 1ش الظافر من شارع الهرم - محطة مدكور - محافظة الدجيزة

• معهد الحياة الطبية المعهد بجوار مستشفى الحياة - غرب ترعة المنصورية - كرداسة - محافظة الجيزة

• معهد القاهرة التعليمى (15ش / التعاون - محطة التعاون الهرم - محافظة الجيزة )

• مركز المجد للدراسات الأكاديمية المتخصصة - 2شارع الحرية من توت عنخ أمون - خلف كلية التربية النوعية بطنطا - محافظة الغربية

• المركز الدولى للتدريب - ش 285 ش 166 حوض سمعان - ش الواحة - أرض ميدو قباء - السلام - محافظة القاهرة

• المركز العلمى للغات بالعمرانية

• ايجى جولف لخدمات الوافدين

• أى جيت إيجبت 11 ش أبوالمعاطى العجوزة - محافظة الجيزة igate egypt

• أكاديمية 6 أكتوبر - 232 شارع الهرم - بجوار مول زيزنيا - محافظة الجيزة

• الأكاديمية الدولية الذكية (international smartAcademy) - 2 شارع محسن رشدى - الحى الثامن - مدينة نصر- محافظة القاهرة

• ميدكال أكاديمى بشبين الكوم المنوفية - البر الشرقى - دوران شارع سعد زغلول أمام صيدلية العزبي

• أكاديمية مصر للتدريب المتقدم - الكائن مقرها الكوبرى الجديد - بندر الواسطى - الوسطى - محافظة بنى سويف

• المستقبل أكاديمى للاستشارات والتدريب - أرض الحرية أمام المدرسة الفنية بنات - محافظة بنى سويف

• أكاديمية ابن رشد - 49 شارع أحمد عرابى - برج جاردينا - بنى سويف

• الأكاديمية المصرية للعلوم الحديثة سابقًا الأكاديمية المصرية للتدريب حاليًا - شارع عبدالسلام عارف أمام أبراج الأوقاف بنى سويف

• الأكاديمية الوطنية الكائن - برج خفاجى بجوار بنك كريدى اجرى كول الدور الثانى بنى سويف

• أكاديمية yes - أرض الحرية خلف بنك التنمية بنى سويف اول - بنى سويف

• كامبردج فرغلى الكائن ارض الحرية خلف بنك التنمية - بنى سويف اول - محافظة بنى سويف

• أكاديمية النيل الكائن ارض الحرية - برج زيزينيا بجوار بنك الائتمان الزراعى بنى سويف -أول محافظة بنى سويف

• المركز العلمى - 38 شارع بور سعيد - ارض المحلج محافظة بنى سويف

• أكاديمية one world academy - شارع أحمد عرابى أمام مدرسة الثانوية العسكرية - بندر - بنى سويف

• النور فيوتشر أكاديمى الكائن مقرها شارع مقبل بداخل الساحة الشعبية الباب الخلفى الدور الثانى بنى سويف

• ستارز للخدمات التعليمية - امتداد شارع رمسيس الحى السادس مدينة نصر القاهرة

• الشروق التعليمى الدولى لتكنولوجيا الحاسبات ونظم المعلومات والسياحة والفنادق واللغات ميدان المحطة شارع الجيش بجوار شركه بيع المصنوعات - الزقازيق - محافظة الشرقية

• المركز التكنولوجى الدولى للعوم والدراسات النوعية وتنمية الموارد البشرية للتعليم والتدريب - العقار رقم 362 شارع السكة الحديد المعلمين الزقازيق محافظة الشرقية

• مركز السلام ( صيدناوى الجامعة) اول شارع يمين الزقازيق - محافظة الشرقية

• معهد mdc للتمريض والكائن مقرها شارع عبدالمعطى من شارع فاروق بجوار مسجد مكة - الزقازيق - محافظة الشرقية

• الأكاديمية المصرية للعلوم الادارية - أمام بوابة أداب جامعة الزقازيق بجوار موقف منيا القمح - بجوار قاعة علاء الدين الزقازيق - محافظة الشرقية

• أكاديمية الشرق للعلوم التطبيقية - 15 شارع المدير - برج بانوراما المنشية شقة رقم 101، 102 حى الزهور أعلى agc auto الدور الثانى الزقازيق الشرقية

• أكاديمية 6 أكتوبر/ الكائن مقرها أمام قصر ثقافة بنى سويف 2 شارع مصطفى كامل بندر بنى سويف

• الأكاديمية الدولية للتدريب والتنمية البشرية - الزقازيق - محافظة الشرقية

• الجامعة المفتوحة للعلوم الطبية

• استانفورد أو يورو انترناشيونال الكائن بشارع 214 بالمعادى متفرع من شارع الجزائر

• أكاديمية أليكس بالبحيرة مركز شبراخيت - شارع محمود أبوشلوع - الدور الرابع بجوار مرور شبراخيت - البحيرة

• أكاديمية ورواد ابن سينا - شارع محمود أبوشلوع عماره محمد ابو عيشة الدور الرابع أمام مرور شبراخيت - البحيرة

• أكاديمية ramouz (رموز) فرع القاهرة - 128 شارع السودان - برج البنك الأهلى الكويتى وكنتاكى - الدور التاسع - فرع القاهرة المهندسين

• أكاديمية ramouz ( رموز) فرع دمياط الجديدة - المنطقة المركزية - بجوار محطة بنزين موبيل

• أكاديمية الضيافة الجوية sky dream - مدينة نصر شارع حافظ رمضان - برج رقم 5 بالقرب من مستشفى حسبو الدولي

• أكاديمية طيبة: فرع (1): الشرقية - الزقازيق - بجوار المحافظ أمام الكوبرى- عرابى بجوار أمن الدولة برج الاصلاح الزراعى - الدور الرابع، فرع (2): مصر الجديدة ش جسر السويس 5 عمارات الميرلاند أعلى حلوانى لابوار، فرع (3): الدقهلية ــ المنصورة حى الجامعة أمام بوابة القرية الالومبية شارع الصيدلية د محمود امين، فرع (4): الدقهلية - السنلاوين بجوار الاسعاف أمام نفق الجوال، فرع (5): دمياط الجديدة ش الاستاد المنطقة المركزية بجوار مستشفى العيون الدولى أعلى نجف كريستال، الأكاديمية المصرية فرع (6): البحيرة دمنهور ش عبد السلام الشاذلى أمام سور النادى الاجتماعى بجوار أتيليه أميرة غنيم وليدى للاطفال، فرع(7): الإسكندرية سيدى بشر حى 17 ش جمال عبدالناصر أخر النفق أعلى كيمو كمبيوتر عمارة رقم 33 محافظة البحيرة دمنهور 9 ش محمد الدره خلف جراج مديرية الاسكان بجوار مطعم منوفية الكوبرى العلوي

• المعهد البريطانى للاقتصاد والعلوم السياسية

• أكاديمية اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا فرع الأقصر

• جاستيك للخدمات القانونية للطلاب - شارع 9 أمام محطة مترو ثكنات المعادى justice students law services

• المعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بطريق أسيوط الزراعى البدرشين

• أكاديمية وادى النيل للعلوم الحديثة - شارع عبدالرحمن الشرقاوى متفرع من شارع السودان

• أكاديمية المعادى الدولية شارع 301 المعادى الجديدة متفرع من شارع فلسطين

• أكاديمية الجامعة العربية - شارع أبوقير - الإسكندرية

• معهد الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات - شبرا الخيمة خلف قسم شبرا أول - القاهرة

• أكاديمية مهارات (28 ش صلاح سالم برج خفاجى مقابل صيدلية أبوعبده ـ طلخا - المنصورة - الدقهلية )

• جامعة هارفارد كوليدج (برزدنتس اند فيلوس اوف هارفارد كوليدج) الكائن مقرها 11 شارع وزارة الزراعة - الدقى- الجيزة

• سنتر (سيجما - سيجما) - حلوان - القاهرة

• سما للتدريب والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات - شارع ناجى عيسى الطماوى عمارة (2) ق 14 - ب 11 - م 9 مدينة نصر - القاهرة

• المعهد الدولى للدراسات الحديثة - الفيوم البارودية - قرية لطف الله - بجوار مدرسة الأمريكان

• جمعية شمس النخيل للخدمات التعليمية - 13 شارع محمد مندور خلف مستشفى رابعة العدوية - مدينة نصر - القاهرة

• شركة بلاتفورم للخدمات التعليمية - 23 شارع عمر زعفان متفرع من شارع محمد يوسف موسى - مدينة نصر

• أكاديمية حورس بفرعيها 118 - الحى الثالث - المجاورة 18 قطعة رقم 118 / 318 دمياط الجديدة

• أكاديمية حورس 4U - المنطقة المركزية - بجوار محطة بنزين موبيل - أعلى كافية - 4 دمياط الجديدة

• كريتيف creative - شارع الاستاد - المنطقة المركزية بجوار مستشفى العيون الدولى - دمياط الجديدة

• أكاديمية كيان

• الأكاديمية المصرية - شارع الأشقر - المشاية السفلية - أمام بوابة بيبو لاند - المنصورة - محافظة الدقهلية

• ميترال أكاديمى - رقم 49 المنطقة المركية - فوق معرض البرماوى للسيارات - الدور الأول خلفى - دمياط الجديدة

• هارفارد بيزنس سنتر ( harvard business center ) - شارع محمد مندور أمام مستشفى - رابعة العدوية - مدينة نصر

• شركة أكاديمية ومعهد هارفارد سى اس سى للعلوم والتكنولوجيا ( أكاديمية اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا سابقًا) والتى تشغل المقرات الاتية: (أ): النزهة 46 ش عثمان بن عفان من شارع جمال عبد الناصر - جسر السويس، (ب) فرع السنترال- أمام معهد ومركز تدريب تنمية بشرية للعلوم والتكنولوجيا- الدور الثانى محافظة الفيوم، (ج): 144 شارع الهرم الرئيسى - الكوم الأخضر - الجيزة، (د): 8 شارع الزهور - كوبرى عابدين كرداسة- الجيزة، (ه): عقار رقم 21 شارع محمود صدقى - الدور الارضة محافظة بورسعيد، (و): عقار محمود يس شارع المرور القديم - أرض الحرية بنى سويف

• هيئة هارفارد - ايجى للتدريب الدولى والتحكيم - 10 شارع شاكور - مول هندى - الدور الرابع - نموذج 10 محطة الرمل - محافظة الإسكندرية

• طيبة الدولية للهندسة والعلوم الصحية - شارع السعيد الشرقاوى متفرع من شارع جيهان - الحى الأول - حى الجامعة أمام بوابة القرية الأوليمبية - شارع صيدلية الدكتور / محمود أمين المنصورة - الدقهلية

• سينا للعلوم الطبية - حى الجامعة - امتداد جيهان - برج الصباغ قبل بوابة توشكى المنصورة - محافظة الدقهلية

• أكاديمية التمريض الخاص ( HP ACADEMY) فى 3 شارع صبرى صديق أمام بوابة العيادات الخارجية للمستشفى الدولى - بجوار مكتبة مدحت - المنصورة - محافظة الدقهلية

• أكاديمية القمة للتمريض - مدينة مبارك أمام مركز تعليم السواقة - الدور الثالث - المنصورة محافظة الدقهلية

• الأكاديمية الأمريكية للتدريب (تمريض) - حى الجامعة - أمام القرية الأوليمبية - المنصورة - محافظة الدقهلية

• معهد 6 أكتوبر - بجوار بنك cib - امتداد شارع أحمد ماهر - حى الجامعة - المنصورة - محافظة الدقهلية

• سنتر فيو - شارع السعيد الشرقاوى متفرع من شارع جيهان حى الجامعة أمام بوابة القرية الأوليمبية شارع صيدلية الدكتور محمود أمين

• الصفوة للتدريب والعلوم الإدارية والتمريض - حى الجامعة أمام سور ستاد الجامعة بجوار مركز النخبة للعيون وعوض سراج - الدقهلية

• أكاديمية كريتيف creative academy - حى الجامعة أمام بوابة القرية الأوليمبية شارع صيدلية الدكتور محمود أمين المنصورة - محافظة الدقهلية

• مركز هارفارد للاعمال harvard business center - hbc والكائن مقرها 5 شارع المشاية - الدور الثانى أمام نادى النيل أعلى حلوانى قويدر- المنصورة محافظة الدقهلية

• أكاديمية دلتا الإسكندرية للدراسات المتخصصة والعلوم الطبية والكائن مقرها 2 شارع موريتانيا برج العمدة الفؤاد - المندرة بحرى أمام محطة قطار المندرة أعلى كافية المنتزة بلازا - محافظة الإسكندرية

• أكاديمية الصفوة للتدريب - فيكتوريا شارع الجلاء أمام مستشفى الثغر - محافظة الإسكندرية

• أكاديمية creative group والكائن مقرها محطة ترام رشدى - 17 ش أحمد شوقى الدور الأول - - أمام مدرسة رشدى الإعدادية - محافظة الإسكندرية

• اسبكت للتدريب - 724 طريق الحرية - لوران - فوق محل مدينة الاحلام لالعاب الاطفال - الإسكندرية

• رؤية للتنمية البشرية vision - الكائن مقرها 13 شارع البحيرة جناكليس - الإسكندرية

• أكاديمية رؤية للتدريب - 17 شارع الملازم بسيونى المتفرع من شارع جمال عبد الناصر - محافظة القاهرة

• الأكاديمية المصرية - 17 شارع جمال عبد الناصر سيدى بشر أخر النفق - أعلى كيمو كمبيوتر عمارة 23 محافظة القاهرة

• أكاديمية الحياة للتمريض والكائن مقرها العصافرة - بجوار مبرة العصافرة - أعلى الحمد للأجهزة الكهربائية - الإسكندرية

• أكاديمية Opec Alex - ساحة انتظار الضباط دار مناسبات الشهداء أمام مسجد الشهداء بجوار نادى الفتح - سيدى جابر- الإسكندرية

• أكاديمية العدالة فى الدراسات القانونية والاقتصادية التفاعلية ـ أونلاين

• الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة - شبرا الخيمة - مساكن حجازى نقابة المعلمين - الدور الثالث

• الأكاديمية الدولية للتعليم والتدريب بقنا

• أكاديمية creative academy الزقازيق بجوار المحافظة أمام كوبرى عرابى برج الاصلاح الزراعى - الدور الرابع- محافظة الشرقية

• الأكاديمية الأمريكية للتدريب ( atc ) الزقازيق - القومية - أمام مستشفى صلاح سالم - برج بورتو - محافظة الشرقية

• مؤسسة فكر للتدريب والكائن مقرها شارع السلام - بجوار جامعة الزقازيق - عمارة المقاولين - الزقازيق - محافظة الشرقية

• أكاديمية ابن رشد الكائن مقرها ميدان القومية خلف مستشفى الحرمين أعلى مفروشات رويال- الزقازيق- محافظة الشرقية

• أكاديمية علوم المستقبل - 4 شارع الصفا والمروة الدور الاول- شارع موقف المنصورة أمام مستشفى حمدى السيد خلف سوبر ماركت ابو أحمد الزقازيق - الشرقية

• أكاديمية تميز للعلوم والتكنولوجيا tamayoz (تميز) والكائن مقرها 2 شارع أسامة بن زياد - أمام مسجد المدينة المنورة - فلل الجامعة - الزقازيق - محافظة الشرقية

• الأكاديمية المصرية للعلوم الادارية والكائن مقراتها أمام كوبرى جامعة الزقازيق بجوار قاعة علاء الدين للافراح ومراكز الفارس- الزقازيق - الشرقية، وفرع فى شارع علاء الدين حى المهندسين الزقازيق، وفرع حى أول الافرنج 140 شارع الجيش شارع الاعمار للاستثمار - الإسماعيلية

• ساينس للدرسات والتدريب بالزقازيق - شارع مستشفى التيسير موقف المنصورة - الزقازيق - محافظة الشرقية

• الأكاديمية البريطانية الحديثة BMA - اول شارع مستشفى التيسير أمام جراج مسجد القدس ومعهد السادات الازهرى الزقازيق- الشرقية

• كامبردج انترناشونال أكاديمى cambridge international academy uk

• أكاديمية الهضبة أعلى مكتبة الحرمين - أمام كلية الطب البيطرى - بنى سويف

• سيتى ترينيج أكاديمى city training academy - الزقازيق بجوار المحافظة -أعلى معرض auto one بجوار فندق مارينا - محافظة الشرقية

• أكاديمية ابن سينا الفرع الأول: 18 شارع الامام على فلل الجامعة - آخر شارع مستشفى المبرة - أمام الغزاوى - الزقازيق الشريقة الفرع الثاني: ش رقم 1 بحرى مدرسة بدر برج المازن الدور الأول - علوى- مركز الفتح - بمحافظة أسيوط

• أكاديمية طيبة - 3 عمارات الميريلاند - الدور الثانى - ش جسر السويس - مصر الجديدة

• أكاديميكس للتدريب والاستشارات - الكائن مقرها شارع الامام على فلل الجامعة - آخر شارع مستشفى المبرة بجوار الغزاوى الجديد - أمام مركز الشرقية للعيون - الزقازيق - محافظ الشرقية

• الأكاديمية البريطانية المصرية للتدريب - الكائن مقرها 20 شارع ابو بكر الصديق - فلل الجامعة - عند مدخل كلية التربية الرياضية بنات- أمام الكوالينى للرسائل العلمية - الزقازيق - محافظة الشرقية

• أكاديمية زويل - الكائن مقرها الزقازيق - فلل الجامعة بجوار مستشفى جامعة الزقازيق بجوار سور استاد الشرقية

• المؤسسة العربية للتربية والعلوم والاداب - برج زياد شارع ندى سليم من شارع كورنيش النيل - بنها - محافظة القليوبية

• قبول فورى qpol Fawry فى 110 شارع التحرير الدور الثالث شقة رقم 7 - الدقى - محافظة الجيزة

• أكاديمية طيبة الدولية بالشرقية الزقازيق

• الأكاديمية المصرية للعلوم الصحية والهندسية

• ردفى REDVEY فى 4 شارع أبراج النصر الدور الأول شقة 14 ش محمد نبوى حى السفارات - الحى السابع - مدينه نصر

• أكاديمية spc training academy الكائن مقرها 29 شارع التوفيق من شارع الطيران -- مدينه نصر

• أكاديمية الرائد المعتمدة للاستشارات وتنمية الموارد البشرية - والكائن مقرها 24 شارع كورنيش النيل - محافظة دمياط

• أكاديمية حورس والكائن مقرها المنطقة المركزية بجوار محطة بنزين موبيل - أعلى كافية u4 دمياط الجديدة

• معهد / مركز الشروق للدراسات المتنوعة والبحث العلمى والكائن مقرها شارع سعد زغلول برج الياسمين المسلة ــ بجوار الكوبرى ــ محافظة الفيوم

• المركز التكنولوجى للحاسب والفنادق - شارع السكة الحديد تقسيم المعلمين - أول الزقازيق

• مركز إنجاز للدراسات والتدريب بجوار موقف ميت غمر - مركزالزقازيق

• الأكاديمية العربية للتدريب بجوار محطة السكة الحديد بشيبة النكارية مركز الزقازيق

• الأكاديمية المصرية العربية للتدريب ( بشارع علاء الدين تقسيم المهندسين مركز الزقازيق)

• الأكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا ( شارع علاء الدين عمارة (1) بجوار قاعات افراح علاء الدين بجوار كوبرى الجامعة مدينة الزقازيق

• مؤسسة الشروق التعليمى للعلوم والدراسات النوعية ( شارع الطوخى ــ النظام ــ أول الزقازيق )

• مركز iGi للتمريض برج النور بشارع فاروق بجوار مسجد مكة - أول الزقازيق - محافظة الشرقية

• أكاديمية جستك للحول المتكاملة (أكاديمية تارجيت) شارع مجمع المصالح أعلى جمعية رعاية الطلبة ثان الزقازيق

• مركز ام واى اف ( myf) مشارع المحافظة برج نقابة المعلمين الدور الأول - بجوار بى تك ــ مدينة الزقازيق ــ محافظة الشرقية

• أكاديمية سمارت الدولية (شارع مستشفى الجامعة ثان الزقازيق )

• أكاديمية ابن سينا مقرها 18 شارع الامام على فلل الجامعة اخر شارع مستشفى المبرة ــ أمام الغزاوى أمام فرع sharqia covernorate الزقازيق الشرقية (شارع فلل الجامعة أمام الغزاوى ثان الزقازيق)، وشارع رقم 1 بحرى مدرسة بدر برج المازن الدور الأول علوى مركز الفتح ــ محافظة أسيوط

• الأكاديمية الدولية العربية - بجوار القصر الأبيض شارع فاروق أمام مزلقان السكة الحديد

• المركز العالمى لعلوم الحاسب الآلى والتكنولوجيا (ASA) أكاديمى الكائن مقرها 1 شارع الظافر - محطة مدكور الهرم بجوار بنك مصر - محافظة الجيزة

• أكاديمية mcc فى 1 شارع الظافر محطة مدكور - الهرم - بجوار بنك مصر - محافظة الجيزة

• أكاديمية الحياة للتنمية والتدريب وعلوم الكمبيوتر ــ ميدان السواقى - أعلى بلس 90 - محافظة الفيوم

• أكاديمية كيميت للدراسات والعلوم المتقدمة فى ميدان السواقى ــ الشيخة مريم ــ أعلى معرض الزهراء ــ محافظة الفيوم

• معهد المستقبل للدراسات المتنوعة والكائن مقره ميدان المسلة ــ شارع 15 بجوار مشغل جمعية رسالة - محافظة الفيوم

• الدراسات المتطورة والعلوم الصحية والتكنولوجية والكائن مقرها ــ الشارع الخلفى لقبانى للاثاث أسفل حضانة بينك اند بلو برج الياسمين ــ محافظة الفيوم

• بروفيشنال professional الكائن مقرها أمام المعرض اول شارع الرفاعى أمام مطعم الطيب الدور الثالث مدينة طنطا

• أكاديمية المستقبل للتدريب sna والكائن مقرها بشبرا سيتى مول ناصية شارع أحمد عرابى وشارع 15 مايو - أمام كوبرى عرابى ــ أعلى بى تك - محافظة القليوبية

• طيبة بقنا والكائن مقرها شارع الميناء النهرى - امتداد مبنى المحافظة مبنى أكاديمية طيبة محافظة قنا

• أكاديمية المستقبل للتدريب sna فرع بنها اول الكوبرى بجوار كشرى حكاية أمام موقف ميت العطار

• أكاديمية المستقبل للتدريب sna فرع الإسكندرية كوبرى استانلى خلف ماكدونالدز

• أكاديمية المستقبل للتدريب sna فرع دمياط شارع الصعيدى الجديد

• الأكاديمية الأمريكية للدراسات المتخصصة ( رأس غارب)

• المجموعة الدولية للتعليم عن بعد ومعادلة الخبرات

• أكاديمية الأقصى للعلوم الطبية (ش عثمان محمد أمام مستشفى 57357 المقر الادارى)

• أكاديمية isc academy بسوهاج

• ستادى لاند روس للخدمات الطلابية المتكاملة study land rus group والكائن مقرها قطعة 8265 الهضبة الوسطى - المقطم

• أكاديمية طنطا للتدريب والتعليم التكنولوجى ( التمريض الخاص) - شارع البحر- صيدناوى - برج زهانه طنطا - محافظة الغربية

• الأكاديمية المصرية لعلوم البترول والمساحة والكائن مقرها اول شارع الميناء النهرى - امتداد مبنى المحافظة - محافظة قنا

• الأكاديمية العربية لعلوم الإعلام والكائن مقرها ( 82 شارع مصطفى النحاس - مدينه نصر - الدور الثالث)

• مدينة العلوم العصرية بمدينة الشيخ زايد بالجيزة - الكائن مقرها فى الوحدتين رقمى (1،2) بالمبنى رقم 22 بالمجاورة الثانية بالحى الثالث عشر (حى الشباب) بمدينة الشيخ زايد أمام سنتر الوجيه بالجيزة

• أكاديمية الضيافة الجوية bright star الكائن مقرها 26 على امين ــ امتداد مصطفى النحاس ــ أمام عمارات عثمان ــ بجوار مسجد الرحمة ــ مدينة نصر

• الفا كلينيك ( المركز الصينى التأهيلى للتدريب المهنى ــ الكائن مقرها 57 شارع خاتم المرسلين ــ الجيزة

• أكاديمية بروفيشتال للتدريب professional بمحافظة الشرقية ــ الكائن مقرها 4 شارع النجار ــ ناصية توكيل رينو وتوكيل الليثى

• أكاديمية السلام للتدريب التابعة لمستشفى صلاح سالم التخصصى ــ الكائن مقرها اخر شارع الغشام بداخل مستشفى صلاح سالم التخصصى ــ مدينة الزقازيق ــ محافظة الشرقية

• الأكاديمية المصرية للعلوم الادارية AEA بمحافظة الشرقية ــ مدينة الشرقية محافظة الزقازيق ــ الكائن مقرها أمام كوبرى الججامعة بجوار قاعه علاء الدين

• أكاديمية ساينس للتدريب SCIENCE ــ الكائن مقرها بعد موقف المنصورة بداية الطريق الإقليمى - برج التيسير ــ الدور الثانى بعد الارضى، مدينة الزقازيق محافظة الشرقية

• أكاديمية اوبك OPEC الكائن مقرها شارع السلام خلف كلية تجارة ــ مدينة الزقازيق ــ الشرقية

• مؤسسة فكر للتدريب FEKR الكائن مقرها بجوار محطة القطر برج القصر الأبيض ــ محافظة لاشرقية

• أكاديمية تأهيل الدولية للتمريض TAAHEL إداريًا والكائن مقرها امتداد شارع المحافظة أمام توكيل بيجو للسيارات الدور الثالث ــ مدينة الزقازيق ــ محافظة الشرقية

• المركز الثقافى المصرى والكائن مقره 17 شارع الطاقة ــ خلف النادى الأهلى ــ مدينة نصر - الدور الحادى عشر

• أكاديمية eif traning and conculting والكائن مقرها 65 شارع مصدق الدور العاشر ــ الدقى ــ محافظة الجيزة

• مركز mda للتدريب والاستشارات والكائن مقرها 158 شارع السودان ــ المهندسين ــ الدور السادس شقة رقم 600 محافظة الجيزة

• أكاديمكس للتدريب والتنمية فى 19 شارع الاعناب ــ الدور الأول ــ شقة 3 الدقى ــ الجيزة

• مجمع التوبة التعليمى - 15 شارع بقطر المتفرع من شارع ابراهيم عبد الرازق عين شمس الشرقية - القاهرة

• أكاديمية القلادة ــ الكائن مقرها بالفيلا رقم 24 ــ الدور الثانى ــ أمام البن البرازيلى بشارع جسر السويس ــ ناصية صيدلية نورماندى ــ مصر الجديدة ــ القاهرة

• أكاديمية زويل ( مؤسسة محمد خضير للتدريب ) - الكائن مقرها منشأة لطف الله ــ الدور الثانى ــ محافظة الفيوم

• أكاديمية المستقبل للدراسات المتنوعة والبحث العلمى ( future information systems ) والكائن مقرها ميدان المسلة ــ عمارة 7 شارع 15 خلف مسجد ولى لاصالحين ـــ بجوار مشغل جمعية رسالة - محافظة الفيوم

• مركز الشروق للدراسات المتنوعة والبحث العلمى والكائن مقرها شارع سعد زغلول برج الياسمين- الدور ال ثانى ــ بجوار الكوبرى العلوى- محافظة الفيوم

• أكاديمية 6 أكتوبر والكائن مقرها برج آل حمزه - الدور الأرضى ــ خلف مسجد ولى الصالحين ــ محافظة الفيوم

• مركز مصر للتدريب والعلوم والكائن مقرها برج قصر الاطباء ــ المرور ــ محافظة الفيوم

• أكاديمية الشرق الاوسط والكائن مقرها برج الرحاب ــ الدور الارضى ــ ميدان المسلة ــ خلف مسجد ولى الصالحين - محافظة الفيوم

• المعهد الدولى للدراسات الحديثة والكائن مقرها ( منشآة عبدالله ــ أمام معهد الصفوة الازهرى ــ الدور الارضى ــ محافظة الفيوم )

• أكاديمية آفاق المستقبل والكائن مقرها برج الأبرار - دله ــ بجوار صيدلية 19011 أعلى حضانه سيمبا ــ الفيوم

• معهد بروفيشنال أكاديمى ( professional academy ) الكائن مقرها 27 شارع صدقى من شارع الحلو بجوار صيدلية محمد الديب - طنطا ثان ــ محافظة الغربية

• المعهد الدولى البريطانى ilc شارع البحر ــ أمام صيدناوى اول حسن رضوان بمدينة طنطا ــ محافظة الغربية

• بروفيشنال professional الكائن مقرها أمام المعرض اول شارع الرفاعى - الدور الثالث - مدينة طنطا

• راية وابن سينا للدراسات المتخصصة والكائن مقرها 3 شارع جلال بجوار مديرية الزراعة أمام جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة ــ طنطا

• سمارت smart university courses center فى 23 شارع ماهر الناقة - مدينة طنطا - الغربية

• أكاديمية اوبك للعلوم الحديثة opec الكائن مقرها امتداد شارع ماهر الناقة مدينة طنطا ــ محافظة الغربية

• معهد السادتكو/ الساداتكو للدراسات المتنوعة ــ الكائن مقرها شارع ماهر عبدالحميد الناقة عمارة 2 أمام الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى مدينة طنطا ــ الغربية

• أكاديمية طنطا للعلوم والتكنولوجيا ــ الكائن مقرها 58 عمارة لاند مارك ــ شارع النحاس أعلى البنك العربى ـ طنطا ــ محافظة الغربية

• عين شمس للدراسات التكنولوجية المتخصصة الكائن مقرها 57 شارع ماهر بدوى من جسر السويس ــ ميدان الف مسكن ــ عين شمس - محافظة القاهرة

• أكاديمية ايتن لتعليم فنون التدميل والكائن مقرها فيلا 6 ش رفيق صلاح الدين بجوار اتصالات ــ مصر الجديدة

• أكاديمية tmte academy drfatmakamal والكائن مقرها أمام حديقة الطفل مكرم عبيد مدينة نصر

• أكاديمية sisters nutri - Derma clinic والكائن مقرها مدينة نصر ــ تقاطع مكرم عبيد مع مصطفى النحاس ــ 3 شارع كابول الدور الثانى

• أكاديمية السلام الدولية والكائن مقرها عمارة البنك الأهلى الدور الحادى عشر - أمام باب كلية التجارة جامعة القاهرة ــ محافظة الجيزة

• جلوبال أكاديمى global academy - المنيب عمارات اسكان الشباب - عمارة رقم 10 الدور الثالث - محافظة الجيزة

• أكاديمية مصر الدولية للحاسبات ( شركة نت سكيل) والكائن مقرها 7 شارع محمود سمى البارودى أمام مبنى محافظة الجيزة الهرم ــ الجيزة

• استادى لاندروس للخدمات الطلابية المتكاملة والكائن مقرها قطعة 8265 الهضبة الوسطى- المقطم ــ القاهرة ( 1 شارع صلاح الدين القيوبى ــ بجوار عمائر المرشدى) study landrus

• أكاديمية الالسن للغات وتكنولوجيا المعلومات للتعليم والتدريب والكائن مقرها - مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى - جامعة الازهر- الدور الثانى مدينة نصر

• الأكاديمية الأمريكية للتدريب - 7 شارع محمد فهمى من شارع الطيران - خلف المدينة الجامعية بنات الازهر - الطابق الثانى - محافظة القاهرة

• أكاديمية 6 أكتوبر والكائن مقرها برج ال حمزة - الدور الارضى ــ خلف مسجد ولى الصالحين ــ محافظة الفيوم

• المعهد التكنولوجى الدولى للعلوم والكائن مقره ( مدينة نصر الحى العاشر - بجوار سوق السيارات القديم - شارع اسماعيل وهبه بلوك 24 المنطقة التاسعة بجوار بيتزا ماستر - من شارع أحمد الزمر- القاهرة

• أكاديمية مودرن بلص 2 والكائن مقرها شارع الجمهورية برج هنداوى - أمام مستشفى الرمد بجوار مسحد اباظه - محافظة كفر الشيخ

• أكاديمية المستقبل المشرق للتمريض بكفر الشيخ - الكائن مقرها شارع 47 أمام كافية نابولى - خلف كازيون ماركت- محافظة كفر الشيخ

• أكاديمية صرح الكائن مقرها 410 شارع الهرم أعلى مكتبة الوان وبنك بلوم - محافظة الجيزة

• أكاديمية trust academy / تراست - الدور الأول 63 شارع إيران الدقى - محافظة الجيزة

• المركز الكندى للتنمية البشرية فرع المهندسين - الكائن مقرها 25 شارع يثرب متفرع من محى الدين أبوالعز - محافظة الجيزة

• الأكاديمية الحديثة للطباعة ــ الكائن مقرها 32 شارع مصنع المكرونة ــ اول طريق ابو زراع الكنيسة - محافظة الجيزة

• أكاديمية مصر للتدريب المتقدم والكائن مقرها 5 شارع عبد الرحمن الشرقاوى - المتفرع من شارع السودان المهندسين - محافظة الجيزة

• المؤسسة الدولية للتمريض بالغردقة والكائن مقرها ( ميدان الدهار - دهب مول - الدور الرابع - الغردقة - محافظة البحر الأحمر )

• أكاديمية أبن سينا بالغردقة والكائن مقرها ( 8 شارع المصالح ــ الدهار ــ بجوار مديرية الزراعة ــ الغردقة ــ محافظة البحر الاحمر )

• الأكاديمية الأمريكية الكندية والكائن مقرها 87 غرب الجولف المتميز ــ حى الوزراء ــ التجمع الخامس- القاهرة الجديدة

• معاهد igi / IGI اى جى اى والكائن مقرها فيلا رقم 32 ب - حى مبارك 7 ــ شمال الأحياء - مدينة الغردقة - محافظة البحر الاحمر

• المركز العلمى الدولى - الأكاديمية الدولية IAC اى ايه سى للسياحة والضيافة الجوية واللغات وتكنولوجيا الحاسبات ـت والكائن مقرها 12 شارع عبد الرحمن الشرقاوى من شارع السودان - الصحفيين- المهندسين محافظة الجيزة

• أكاديمية الاهرام للتدريب المهنى المعتمد ــ للعلوم والتكنولوجيا والكائن مقرها الأول كورنيش النيل- أمام نادى لاشرطة ــ برج النيل بجوار مديرية الامن وبنك قناة السويس- الدور الأول - محافظة المنيا،،، ومقرها الثانى كورنيش النيل ــ أمام مسجد الفولى ــ تقاطع شارع المطافى - محافظة المنيا

• المعهد الدولى البريطانى للخدمات الطبية والادارة وعلوم الحاسب ibi اى بى اى ــ والكائن مقرها ارض السلطان 9 ش العبور ــ من شارع عدنان المالكى أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بمحافظة المنيا

• المركز الأكاديمى ــ الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والعلوم الصحية بمحافظة المنيا والكائن مقرها حى شلبى أمام محطة بنزينة التعاون ــ محافظة المنيا

• أكاديمية اديكون للتدريب educon academy والكائن مقرها شارع عدنان المالكى أمام اسواق مصر ونادى المنيا الرياضى بشارع مديرية التربية والتعليم - أعلى العالية ستورز - محافظة المنيا ( ايديكون)

• أكاديمكس والكائن مقرها بالعاقار رقم 140 و 141 شارع عبد العزيز برج بنك التنمية رقم 2 منطقة شلبى - بمحافظة المنيا

• الأكاديمية الروسية الدولية للدراسات المتخصصة بمحافظة المنيا ــ والكائن مقرها ابراج الرى أمام كافية الكابين الدور الأول برج 6 ــ بمحافظة المنيا

• اركوبلان اكونتنج arcplan accounting والكائن مقرها 15 شارع فريدندا - الاهرام - برج المنشاوى - الدور العاشر- أعلى محل لابوار - بنها - محافظة القليوبية

• أكاديمية صفوة المستقبل للتمريض - فرع بنها ــ والكائن مقرها برج العامرية موقف العامرية ــ اول كوبرى مدينة بنها - محافظة القليوبية

• أكاديمية النهضة للتدريب والكائن مقرها - شارع صلاح الدين - أمام محطة قطار بنها - أعلى بيم ماركت - محافظة القليوبية

• الأكاديمية المصرية للعلوم الصحية والكائن مقرها بشارع عدنان المالكى - خلف مستشفى التأمين الصحى أمام صيدلية لاصفا- الدور الرابع محافظة المنيا

• أوبك أكاديمى للعلوم الحديثة ــ والكائن مقرها شارع شلبى ميدان اداب بجوار مسجد الحق - محافظة المنيا

• أكاديمية النهضة والكائن مقرها ببرج عماد الدين - أمام محطة قطار الجامعة - حى دماريس - ناصية شارع ملوك الاثاث - الدور الارضى - بمحافظة المنيا

• "جيوماتكس / جوماتكس لتكنولوجيا المعلومات والكائن مقرها شارع عدنان المالكى - ارض سلطان- أعلى جزارة الطيب - الدور الثانى علوى - بمحافظة المنيا

• أكاديمية سمارت والكائن مقرها شارع طه حسين، أمام وابور النور ومحطة المياة ( برج الايمان) الدور الرابع أعلى باتشينوس ــ محافظة المنيا

• أكاديمية المعادى الدولية mia الكائن مقرها مبنى رقم 8 شارع 301 ميدان فلسطين خلف ( اون ذا رن) المعادى - محافظة القاهرة

• أكاديمية طيبة الدولية الكائن مقرها 2و11 شارع حسن نصار اخر شارع النصر أمام شركة بتروسيف للبترول المعادى الجديدة - محافظة القاهرة

• المؤسسة الدولية الذكية للبحوث والتدريب والتنمية isa والكائن مقرها 2 شارع رشدى - امتداد مكرم عبيد - الحى الثامن - مدينة نصر - محافظة القاهرة

• الأكاديمية الفنية بالغردقة - البريطانى للعلوم والتكنولوجيا والكائن مقرها 20 شارع العروبة - الدهار - خلف المحافظة الغردقة - محافظة البحر الاحمر

• الأكاديمية البريطانية british academy universal الكائن مقرها العقار رقم 63 شارع سوريا - الدور الثانى - المهندسين - محافظة الجيزة ( bau)

• الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية ــ ـ فيلا 17 شارع عمر طوسون - المتفرع من شارع أحمد عرابى ــ المهندسين ــ الجيزة

• أكاديمية جاجورا ايجيبت ــ والكائن مقرها فيلا 17 شارع عمر طوسون - متفرع من شارع أحمد عرابى المهندسين - محافظة الجيزة

• جيو مودرن أكاديمى والكائن مقرها شارع 14 عمارة رقم 3 شقه 8 بجوار حديقة الطفل - ارض السلطان - المنيا

• اكسفورد البريطانى والكائن مقرها برج المستقبل 3 تقسيم سلطان ناصية شارع 6 عدنان المالكى ــ المنيا

• أكاديمية بداية والكائن مقرها برج الاطباء أمام صيدلية بدوى- المنيا

• أكاديمية الحلم والكائن مقرها برج الحكمة أمام صيدلية القوطى المنيا

• أكاديمية طور ذاتك والكائن مقرها برج 11 الدور الأول ــ أبراج الرى المنيا

• أكاديمية الشروق الكائن مقرها 13 شارع محمد حسن بدران المنطقة السادسة - مدينة نصر خلف مستشفى دار الحكمة محافظة القاهرة

• بلازا للدراسات والتدريب المهنى والكائن مقرها المعصرة - كورنيش النيل بين شارع العشرين القبلى والبحرى بجوار مول الرحمة - محافظة القاهرة

• أى جيت I gate فى 5 شارع رياض شمس - كتفرع من مكرم عبيد - أمام السراج مول- المنطقة الثامنه- مدينة نصر - محافظة القاهرة

• سكاى لاينز skylines والكائن مقرها 49 ب عباس العقاد - الدور الثانى - مدينة نصر - محافظة القاهرة

• عين شمس للدراسات التكنولوجية المتخصصة الكائن مقرها 57 شارع ماهر بدوى من جسر السويس ــ ميدان الف مسكن ــ عين شمس محافظة القاهرة

• أكاديمية حلوان لنظم اللغات والادارة الحديثة والكائن مقرها 61 شارع عبد الرحمن- تقاطع شارع رستم بجوار بنك ناصر الاجتماعى - حلوان محافظة القاهرة

• الأكاديمية الدولية للعلوم التطبيقية والكائن مقرها 35 شارع أحمد منسى تقاطع شارع شريف - أمام مسجد شاهين- بالقرب من محطة مترو حلوان - محافظة القاهرة

• المصرية للعلوم والتكنولوجيا والكائن مقرها محلين 4، 5 برج الكريم - ارض الجمرك - الرحلات القديم - قطعة رقم 6 - حى العرب قسم بورسعيد ثان محافظة بورسعيد

• المبدعين العرب والكائن مقرها 5 شارع الصجابة من شارع مصدق - الدور الأول - برج الصحابة - أمام مسجد الصحابة - الدقى - محافظة الجيزة

• أوبك أكاديمى - الكائن مقرها 10 شارع المشير أحمد اسماعيل - الدور الثالث - سيدى جابر - محافظة الإسكندرية

• صفوة مصر للتمريض والكائن مقرها 23 شارع أحمد قمحة - الدور الثانى - أمام بوابة كلية الهندسة باب شرق - محافظة الإسكندرية

• أكاديمية إسكندرية للعلوم والكائن مقرها ( شارع المكتبات بجوار عصير مكه- أمام كلية الهندسة - الدور الثانى يمين السلم ــ ابو قير - محافظة الإسكندرية

• الأكاديمية الروسية للعلوم والتكنولوجيا والكائن مقرها (4 أ) ابراج المعادى ستار - الدور 20 - كورنيش المعادى ــ أمام نادى القوات المسلحة بعد المحكمة الدستورية العليا - المعادى - محافظة القاهرة

• جامعة ويندزور (windsor university.us) والكائن مقرها 14 ش عبدالله العربى امتداد ش الطيران - مدينة نصر - القاهرة

• أكاديمية تراك الدولية بالعنوان السراج مول الابراج الادارية شارع عطيه الصوالحى - مدينة نصر

• أطلس atlas education والكائن مقرها شارع التسعين الجنوبى - أمام جامعة المستقبل بمول top 90 الدور الأول المكاتب من 132 - 136 - القاهرة الجديدة محافظة القاهرة

• بلفورد للبحث والتطور العلمى - المركز العربى للتدريب سابقًا - الكائن مقرها مدينة 6 أكتوبر - ميدان الحصرى - برج و عمارات الأمريكية بجوار مطعم روستو- الدةر الرابع

• مركز التعليم الدولى international education center والكائن مقرها / عمارة بنك القاهرة - الحى السابع - المحور المركزى - الدور الثالث مدينة 6 أكتوبر - الجيزة

• ليدر سنتر leader center الكائن مقرها ميدان الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر مول زمزم برج 4 أعلى مطعم روستو الدور الرابع - محافظة الجيزة

• كونتنيو أكاديمى continue academy - ميدان الحصرى بأكتوبر بداخل مول زمزم أمام جامع الحصرى مدخل برج 7 بجانب حلوانى ايتوال - الدور الثالث بمدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة

• أكاديمية الشرق east - (ايست) الكائن مقرها 12 شارع أحمد حسن من شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر

• تريومف والكائن مقرها شقة 52 عمارة 2 عمارات الأمريكية - ميدان الحصرى - مدينة 6 أكتوبر- محافظة الجيزة

• أمون والكائن مقرها 3 شارع الجيش ( برج دهب) حلف مصر للطيران - الدور الخامس اسفل اورال ايمدج لاشعة الأسنان مدينة المنصورة - محافظة الدقهلية

• اكسبريشن expression - ح7 - سنتر هنيده - برج 2 - المحور المركزى - مدينة 6 أكتوبر

• أوبك أكاديمى والكائن مقرها - حى الجامعة - أمام وكاله ابو ريه أعلى مطعم الراتب الشامى - الدور لاثانى - بمدينة المنصورة

• يونيدوك ترينينج unidoc training company - فى 16 شارع أحمد قاسم ــ مدينة نصر ــ محافظة القاهرة

• مؤسسة ادراك للتنمية البشرية والادارية والكائن مقرها شقة 14 عمارة 11 شارع مهدى عرفة - الحى العاشر - برج النور بجوار مكتب البريد - مدينة نصر - محافظة القاهرة

• معهد riti لتكنولوجيا المعلومات والكائن مقره بالمركز الإقليمى والواقع فى (11) (أ) شارع حسن صبرى بالزمالك - محافظة القاهرة

• معهد التنمية الادارية والكائن مقرها 7 شارع محمد اسماعيل - من شارع الهرم- محافظة الجيزة

• جيت imct group الكائن مقرها 23 شارع مصدق الدقى الدور الأول - أسفل البنك العقارى المصرى - محافظة الجيزة

• أوبك أكاديمى والكائن مقرها شارع 5 أ فيلا 39 أ- حدائق الاهرام البوابة الاولى بجوار كنيسة الشهيد مارمينا - محافظة الجيزة

• أكاديمية المعادى الدولية mia مبنى رقم 8 شارع 301 ميدان فلسطين خلف (اون ذا ران) المعادى- محافظة القاهرة

• معهد القاهرة التعليمى والكائن مقرها 15 شارع التعاون - محطة التعاون - الهرم - محافظة الجيزة

• معهد البحوث والدراسات لإعداد فنانى الطفل والكائن مقرها فيلا 289 أ شارع 1 مدخل خوفو حدائق الأهرام - محافظة الجيزة

• شركة الساداتكو للدراسات المتنوعة والتدريب والكائن مقرها 2 شارع ماهر عبد الحميد الناقة - مديرية الزراعة - بحرى - طنطا - محافظة الغربية

• جامعة جاردن سيتى ــ رقم 4 ش ابراهيم شوقى المنطقة الاولى - مدينة نصر - محافظة القاهرة

• قبول فورى (qpol fawry) والكائن مقرها التجمع الخامس ــ شارع التسعين الشمالى ــ كايروبيزنس بلازا ( بجوار جامعة المستقبل) مكتب رقم 519 الدور الخامس ـ محافظة القاهرة

• جامعة ايتون الأمريكية الخاصة بمدينة نصر

• المدرسة الذكية بحلوان والكائن مقرها شارع جعفر تقاطع شارع المراغى أمام صيدلية نشأت بجوار محطة مترو حلوان - محافظة القاهرة

• النجم الساطع للتنمية البشرية الكائن مقرها مدينة نصر ابراج السراج مول- برج 2 مدخل 3 الدور الرابع - محافظة القاهرة ( bright star )

• أكاديمية مصر للعلوم الطبية والكائن مقرها ش عمر بن عبد العزيز - ابراج منشية جمال عبد الناصر بجوار كشرى العملاق - حلوان

• العلمى المتقدم للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والكائن مقرها 28 شارع السحاب متفرع من شارع أحمد كامل - خلف محافظة الجيزة- بين الهرم وفيصل

• الأكاديمية الأمريكية للتدريب (atc) الكائن مقرها بالعقار رقم 10 شارع انور المفتى - متفرع من شارع الطيران - أمام مستشفى مدينة نصر التخصصى - مدينة نصر - محافظة القاهرة

• أكاديمية الرحاب للعلوم التطبيقية المتخصصة والحاسب الآلى ــ الكائن مقرهابالدور الثانى بعد الارضى ــ فيصل

• أكاديمية الصفوة للتدريب والكائن مقرها ميدان المنشية بجوار جامع صلاح الدين ومكتبة الجامعة الدور الأول - علوى محافظة الأقصر

• المعهد التكنولوجى للحاسبات ونظم المعلومات الادارية hti - شارع أحمد عرابى متفرع من شارع المنشية الدوريين الارضى الأول والارضى بجوار المعهد العالى للسياحة والفنادق ايجوث - محافظة الأقصر

• مجموعة أكاديميات الدلتا وأكاديمكس للعلوم والتكنولوجيا والكائن مقرها 5 شارع حسن رفعت أمام محطة قطار سيدى بشر- الإسكندرية

• أكاديمية التحرير للعلوم الطبية والكائن مقرها 430 شارع فيصل محطة المساحة - أمام مدرسة الصنايع - الدور السادس شقة 35 محافظة الجيزة

• الأكاديمية الروسية للعلوم والتكنولوجيا والكائن مقرها 13 شارع سيدى جابر سبورتنج - محافظة الإسكندرية

• مركز حورس للتدريب والاستشارات - برج الأبرار شارع 15 مايو بجوار همام للاثاث وبازار محروس البحر الدور الأول - محافظة الإسكندرية

• الأكاديمية المصرية للعلوم الصحية والهندسية والكائن مقرها سيدى بشر - تقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع 16 خلف بنزينة موبيل أمام مطعم المقام - برج نور الإسلام الدور الأول - محافظة الإسكندرية

• ابن سينا للدراسات المتخصصة والعلوم الطبية والكائم=ن مقرها ميدان محمد نجيب ــ أمام ملعب سيدى بشر - الدور الأول - محافظة الإسكندرية

• أكاديمية new haven academy والكائن مقرها 35 ش إسكندر ابراهيم بجوار كنتاكى أمام تاون تيم الدور الأول مياكى محافظة الإسكندرية

• أكاديمية speak up - suitc group والكائن مقرها 48 شارع سيدى جابر جمامات كليوباترا بجوار معمل مترا - الدور الارضة محافظة الإسكندرية

• أكاديمية الاقصى للعلوم الطبية والكائن مقرها 14 شارع محمد نجيب - سيدى بشر قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية

• أكاديمية stanford e g والكائن مقرها 85 شارع خليل حمادة طريق الجيش الدور الأول - سيدى بشر محافظة الإسكندرية

• الأكاديمية الدولية للعلوم التطبيقية الكائن مقرها 35 شارع أحمد منسى تقاطع شارع شريف أمام مسحد شاهين بالقرب من محطة مترو حلوان محافظة القاهرة

• المنشأة المسماة أكاديمية الشاعر والكائن مقرها فيلا كابيتال - وحده 5 بالدور الأول علوى- بالعقار 20 شارع أحمد الشاطورى متفرع من شارع الدقى - ناصية سمسة أمام مستشفى ميلنيوم محافظة الجيزة

• أكاديمية بلس acdemy plusوالكائن مقرها بحدائق الاهرام - البوابة الثانية الجديدة- بجوار مسجد الربوه - 276ه الدور الثانى- محافظة الجيزة ( الذكاء الاصطناعى)

• الأكاديمية الدولية للإعلام والتكنولوجيا الحديثة والكائن مقرها ( بالعاقار 79أ - شارع 5 أ- حدائق الاهرام- البوابة الاولى- محافظة الجيزة)

• الاتحاد الدولى للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية والكائن مقرها بالعقار 27 برج الجوهرى - بجوار محطة مترو أحمد عرابى وبجوار التابعى الدمياطى - وسط البلد - الدور السادس مكتب 605 محافظة القاهرة

• المنشأة المسماة أكاديمية الرحمه للتمريض والكائن مقرها 42 شارع الشهيد محمد السيد حفنى سيدى جابر على الترام - الدور الثانى- محافظة الإسكندرية

• المعجم AL MOAJAM GROUP فى (6) شارع نهرو - الدور الثانى - خلف الميرلاند - مصر الجديدة - محافظة القاهرة

• المعهد المصرى ECC والكائن مقرها 8 شارع الطبرى - متفرع من شارع الشيخ ابو النور- بجوار كلية التربية جامعة عين شمس - محافظة القاهرة

• الشروق أكاديمى والكائن مقرها برج لؤلؤه سوريا - أمام مستشفى امانى موسى - رشدى - محافظة الإسكندرية

• أكاديمية الصفوة للتمريض والكائن مقرها شارع الجلاء فيكتوريا بجوار قسم المنتزهة أمام مستشفى الثغر عمارة الجمال - الدور الأول - محافظة الإسكندرية

• فاندمنتال للتدريب والكائن مقرها شارع مسجد المنشاوى - أمام مستشفى المنشاوى العام - برج التكية - الدور الر ابع- طنطا - محافظة الغربية

• أكاديمية دى ام اى للعلوم الحديثة DMI والكائن مقرها 86 شارع عباس العقاد - - مدينة نصر - محافظة القاهرة

• فيوتشر - كوبرى المعرض - اسفل ابراج الرياض (برج د ) - طنطا - محافظة الغربية

• أكاديمية بترو أرامكو للعلوم وتكنولوجيا البترول - حى الجامعة بوابة توشكى ــ شارع المدينة المنورة - خلف هايبر ابو ليلة - محافظة الدقهلية

• اوبك أكاديمى ــ حى الجامعة عمارة (6) شارع الخليفة المأمون ــ حجازى للسيارات ــ الدور الأول بعد الارضى بالمنصورة ــ محافظة الدقهلية

• سينا للعلوم الطبية والكائن مقرها بالعنوان اول شارع عباس العقاد - مدينة نصر ــ القاهرة

• الأكاديمية المصرية الدولية للضيافة الجوية وعلوم الطيران ــ والكائنة 21 شارع الاقبال برج فيروز الروان أعلى فرع فودافون وامام البنك الأهلى المصرى ــ لوران محافظة الإسكندرية

• معهد الدراسات للتكنولوجيا ist والكائن مقرها طريق الكورنيش بكليوباترا بجوار فندق الحرم ــ ناصية كافية cho وخلف العمارة 163ــ محافظة الإسكندرية

• أكاديمية الإسكندرية للتدريب والكائن مقرها سيدى جابر ــ أمام مستشفى مصطفى كامل ــ البوابة الخامسة ــ عمارة 36 ــ الدور الأول يسار السلم ــ محافظة الإسكندرية

• أكاديمية رويال والكائن مقرها محطة الرمل ــ شارع شكور ــ مول هندى ــ الدور الرابع ــ شقة 3 محافظة الإسكندرية

• مركز اللغات ونظم المعلومات بالمنصورة الكائن فى 9 شارع أبوبكر الصديق توريل - المنصورة

• مركز جارتن والكائن مقرها 41 شارع النبى دانيال - بجوار جراند جاد ــ أعلى محل الشناوى ووهمان ــ بمحطة الرمل ــ محافظة الإسكندرية

• أكاديمية مصر للتدريب والدراسات الحديثة والكائن مقرها شارع الجامعة بالدور الأول فوق الارضى ــ أعلى ياهو نت ــ أمام منفذ منتجات وزارة الزراعة حى الجامعة بمحافظة الفيوم

• المركز البريطانى للتدريب بالتعاون نع sm aforeducation والكائن مقرها ميدان التدريب أمام كلية الطب - برج المحافظة ــ الدور الأول ــ محافظة الفيوم

• الشرق الأوسط للدراسات والبحوث والكائن مقرها ميدان المسلة ــ خلف مسجد ولى الصالحين ــ برج الرحاب ــ الدور الأرضى محافظة الفيوم

• مؤسسة نوبل محموعة محمد خالد للتدريبــ والكائن مقرها شارع احمس الأول ــ أمام مطبعة الشروق حى الجامعة ــ برج المصطفى الدور الأول ـــ محافظة الفيوم

• معهد مدينة العلوم العصرية والكائن مقرها شارع عدلى يكن متفرع من شارع السنترال ــ خلف مدرسة الراهبات أعلى سيراميك اولاد حموده شقه 4،6 محافظة الفيوم

• مركز مهارة للتدريب والتنمية التكنولوجى والكائن مقرها الكيمان مديان التدريب عمارات المحافظة عمارة رقم 11 أعلى صيدلية الجهاد الدور الثالث شقة رقم 3 محافظة الفيوم

• أكاديمية كامبردج للعلوم التطبيقية والتدريب واللغات والكائن مقرها المشتل ــ حى الجامعة أمام كلية خدمة اجتماعية أعلى سوبر ماركت بيم برجح الجامعة الدور 3 محافظة الفيوم

• المركز الوطنى للغات والكمبيوتر ــ الوطنى للدراسات المتخصصة والكائن مقرها ــ حى الجامعة مساكن المحافظة بكيمان فارس ــ عمارة (7) شقة 1 الدور الارضة محافظة الفيوم

• زويل للعلوم الحديثة والتدريب والكائن مقرها بالعنوان المسلة شارع عبد الجواد محمد على ( اخر شارع جمعية رسالة) خلف قبانى للاثاث ــ برج الوفا شقة 3 محافظة الفيوم

• زويل للتدريب والكائن مقرها 38 شارع لقمان الحكيم الحكيم متفرع من شارع الرفاعى ــ عمارة فريد حامد عريبى ــ أمام معرض ستايل للاثاث أعلى كافية موسكى- الدور الثانى طنطا

• أكاديمية السلام الدولية والكائن مقرها شارع جيهان السادات حى الجامعة ــ الدور السادس ــ المنصورة ــ محافظة الدقهلية

• سينا للعلوم الطبية والكائن مقرها برج الصباغ بعد بوابة توشكى ب 100 متر أمام مدخل 11 ستاد جامعة المنصورة ــ الدور الأول ـــ المنصورة محافظة الدقهلية

• أوبك أكاديمى والكائن مقرها 10 شارع المشير أحمد اسماعيل ــ سيدى جابر ــ الإسكندرية

• أوبك أكاديمى للعلوم الحديثة opec courses والكائن مقرها 7 شارع اللواء ماهر عبد الحميد ــ متفرع من شارع الرفاعى ــ قحافة ــ الدور الأول علوى ــ طنطا ــ محافظة الغربية

• رويال أكاديمى ـــ والكائن مقرها 19 ش الدعوة ــ متفرع من شارع الرفاعى ــ منظقة المعرض ــ بجوار شركة كوفرتينا ــ أعلى مكتبة لاند سكيب ــ الدور الأول علوى ــ طنطا ــ محافظة العربية

• أكاديمية الحياة والكائن مقرها العصافرةــــ بجوار مبره العصافرة أعلى محل الحمد للأجهزة الكهربائية الدور الأول ـــ محافظة الإسكندرية

• كيان أكاديمى للتدريب والكائن مقرها 45 شارع إسكندر ــ ميامى ــ الدور الأول ـــ محافظة القاهرة

• جريت أكاديمى والكائن مقرها 8 شارع ابو بكر الصديق ــ الدةر الرابعفوق سوبر ماركت اولاد رجب ــ اول كوبرى المحكمة ــ مصر الجديدة ــ القاهرة

• السلام للعلوم والتكنولوجيا والكائن مقرها 33 شارع السكة الحديد أعلى محل قريندز للسجاد ــ الدور الثانى ــ محافظة الإسماعيلية

• أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة والكائن مقرها اول شارع الغابة بجوار معرض سيارات البريمو ــ الدور الارضى بمدينة الاسماعيلية

• أكاديمية الشروق للعلوم والدراسات ومقرها برج الصفوة شارع شبين ــ خلف محطة وقود توتال أأ أمام المقر الإجتماعى للجنة الرياضية بمنطقة القناة ــ محافظة الاسماعيلية

• أكاديمية الالسن للغات وتكنولوجيا المعلومات للتعليم والتدريب والكائن مقرها 44 ش نجيب محفوظ ارض الاندية بمدينة الاسماعيلية

• الأكاديمية المصرية للعلوم والكائن مقرها بالدور الثانى والثالث بعد الارضى بالعقار رقم 151 قطعة رقم 9 مربع 12 ه تقاطع شارع الغابة وشارع الصفا ــ أعلى مسحد الصحابة الاسماعيلية

• اوبك أكاديمى الكائن مقرها 209 شارع الحرية ميدان الغمرى شارع محطة القطار بجوار مكتب البريد الرئيسى أعلى صيدلية العزبى الدور الأول ــ محافظة الاسماعيلية

• أكاديمية إنجاز للدراسات والتدريب الكائن مقرها منشية الجامعة - بعد استاد الجامعة وموقف ميت غمر - مدينة الزقازيق - محافظة الشرقية

• أكاديمية دى ام اى للعلوم الحديثة الكائن مقرها شارع السلام خلف مستشفى السلام - الزقازيق - محافظة الشرقية

• الأكاديمية العربية للدراسات الكائن مقرها شارع بنك باركليز (وفا التجارى) أمام معرض الحبيب السويدى - حى الزهور - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية

• الأكاديمية العربية للتدريب الكائن مقرها عمارة المهندس ماجد بجوار محطة السكة الحديد - بشيبة النكارية - خلف مزلقان السكة الحديد مباشرة - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية

• الأكاديمية الأمريكية للتدريب ( atc ) والكائن مقرها الزقازيق - القومية - أمام مستشفى صلاح سالم التخصصى أعلى توكيل تاى هاوس برج بورتو- محافظة الشرقية ( ايه تى سي)

• أكاديمية اوبك OPEC الكائن مقرها 3 ش على بن ابى طالب من ش عمر بن الخطاب من شارع السلام خلف كلية تجارة ــ مدينة الزقازيق ــ الشرقية

• أكاديمية لندن للصحافة والإعلام والكائن مقرها 72 ش جامعة الدول العربية ــ المهندسين ـــ بجوار بنك القاهرة ــ الدور الخامس

• المعهد الفرنسى للعلوم الطبية والكائن مقرها ابراج بنك فيصل برج رقم 698 شارع اطلس أمام شاطى العصافرة بحرى - الدور السابع شقة يسار الاسانسير- محافظة الإسكندرية

• اوبك أكاديمى والكائن مقرها شارع مجمع الكليات عمارة km شبين الكوم محافظة المنوفية

• أكاديمية التميز للهندسة والعلوم التطبيقية والكائن مقرها 2 شارع الشيخ على حبيب مع شارع مجمع الكليات أمام مكتبة رسالة ملك ماجدة عبد الرازق عبد الهادى شبين الكوم

• ابن سينا للعلوم الطبية والكائن مقرها شارع امتداد عبد الرحمن الشرقاوى ــ أمام بيت طلبة جامعة المنوفية شبين الكوم

• أكاديمية سنيور للعلوم التمريضية والكائن مقرها شقة (1) بالدور الارضى العقار رقم 12 ششارع حجاج - أمام مدرسة صلاح خطاب - شبين الكوم- المنوفية

• اكادميمة امون والكائن مقرها 3 شارع الجيش (برج دهب) الدور الخامس خلف مصر للطيران - المنصورة - محافظة الدقهلية

• الرياض ritc بمركز التدريب الرقمى جامعة المنصورة والكائن مقرها حى غرب بشارع حى الاشجار بجوار مدارس رياض الصالحين بملك شيماء السيد عبد لسلام الدةر الثالث - المنصورة ــ اول محافظة الدقهلية

• اكسفورد للاستشارات والدراسات المتخصصة والكائن مقرها شارع الدراسات ــ أمام كلية الدراسات الإسلامية للبنات جامعة الازهر ــ بالدور الثانى مدينة المنصورة

• جامعة ريفيرا riviera university egypt والكائن مقرها - السراج مول ــ مبنى 2 ــ الابراج الادارية - مدخل رقم 5 ــ الدور السابع ـــ شارع عطيه الصوالحى ــ مدينة نصر ــ محافظة القاهرة

• السلام الدولية للتدريب فروعها (فرع الجيزة 72 شارع جامعة الدول العربية ــ المهندسين ــ عمارة بنك القاهرة ــ الدور الخامس ــ فرع القاهرة كورنيش المعادى بجانب بنزينة توتال الكورنيش ش 1 عمارة 6 الدور الأول – فرع المنصورة ميدان الشيخ حسنين بجوار بنك الدم مقر اتحاد العمال الدور الثانى - فرع الإسكندرية 315ش جمال عبدالناصر – أسفل كوبرى شارع 45 ميامى - فرع طنطا اول شارع البحر – اتاون مول – الدور السابع – الوحدة رقم 15 - فرع دمياط دمياط القديمة – ميدان سرور – العمارة المقابلة لمول الرداد – الدور الرابع - فرع البحيره دمنهور – نقابة التطبيقيين – عند كوبرى العلوى – الدور الرابع - فرع كفر الشيخ شارع مستشفى الزهراء – برج الحمد – الدور الأول علوى المدخل الجانبى – بجوار سوبر ماركت باب رزق - فرع المنوفيه شارع الطنبراوى من شارع جمال عبدالناصر- على اليمين شارع مكسيم وعلى الشمال البنك الأهلى – اول الشارع مكتبة اكسيل - فرع الاسماعيلية كوك سبيس خلف كريم حلمى – الزهور – الشيخ زايد – القسم الثالث - فرع الزقازيق شارع مدير الأمن – كوبرى سوارس – جنب نقابة المحامين – مبنى الاتحاد المحلى لنقابات عمال الشرقية - فرع أسيوط الهلالى – برج ال البيت – ميدان حمامه - فرع سوهاج شركة شارع 15 أعلى شركة بجوار مدرسة الارقم البنات)

• شركة الخرطوم الوكيل الإقليمى لجامعة ميتشجان الأمريكية ( mechijan university ) والكائن مقرها 53 ش شهاب - عمارة فودافون - الدور الرابع - المهندسين ــ الجيزة

• أكاديمة الاقصى للعلوم الطبية والكائن مقرها 12 ميدان محمد نجيب - سيدى بشر قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية.

• مركز الحمد للتدريب والعلوم الحديثة – أكاديمية ساينس سابقا"، والكائن مقرها فى (الأزهر – تقسيم الحقوقيين – محافظة أسيوط).

• أكاديمية الماسة للعلوم الحديثة، ومقرها فى (شارع الهلالى – برج المدشة – الدور الرابع – محافظة أسيوط).

• أكاديمية الرحاب للعلوم التطبيقية المُتخصصة وعلوم الحاسب الآلي"، ومقرها ميدان أسماء الله الحسنى الدور الأول والثانى – محافظة أسيوط.