تأجيل محاكمة 14 متهما في قضية "خلية المرج" لـ25 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 14 متهما باستهداف كنيسة المرج، لجلسة 25 مايو للمرافعة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.