اليوم .. محاكمة 64 متهم في قضية "خلية تهريب أعضاء الجماعية الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:
تستمع الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات محاكمة 64 متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وأمانه سر محمود شلبي وسامح شعبان.
ويواجه المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج.