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ولعوا في الكشك .. ماذا حدث في معركة أشمون؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - طرفي المشاجرة.
تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين.
بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (شخصين وسيدة)، طرف ثان (شخصين وسيدتين) وجميعهم مقيمون بدائرة المركز وذلك حال قيام الطرف الثاني بإنشاء مطب صناعي أمام كشك بقالة ملك أحدهم والملاصق لمنزل الطرف الأول، اعترض الطرف الأول فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدي بالضرب بالأيدي، وقيام أحد أفراد الطرف الأول بإضرام النيران بالكشك مما أدى لاحتراقه بالكامل.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وقرر أحدهم من الطرف الأول بقيامه بإضرام النيران بالكشك المُشار إليه لذات السبب.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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