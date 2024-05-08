ولعوا في الكشك .. ماذا حدث في معركة أشمون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - طرفي المشاجرة.

تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (شخصين وسيدة)، طرف ثان (شخصين وسيدتين) وجميعهم مقيمون بدائرة المركز وذلك حال قيام الطرف الثاني بإنشاء مطب صناعي أمام كشك بقالة ملك أحدهم والملاصق لمنزل الطرف الأول، اعترض الطرف الأول فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدي بالضرب بالأيدي، وقيام أحد أفراد الطرف الأول بإضرام النيران بالكشك مما أدى لاحتراقه بالكامل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وقرر أحدهم من الطرف الأول بقيامه بإضرام النيران بالكشك المُشار إليه لذات السبب.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.



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