عذبوه حتى الموت.. ضبط 9 أشخاص قتلوا سائق بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقتل سائق توكتوك بالغربية وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية بالعثور على سائق توكتوك - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون "به إصابات متفرقة" ونقله لإحدى المستشفيات وتوفى متأثراً بإصابته.

بالفحص أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية عن تحديد مرتكبي الواقعة (9 أشخاص - مقيمين بنطاق أمن الغربية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة نظراً لقيام أحد أصدقاء المجني عليه بالاستيلاء على مركبة توكتوك خاصة بأحدهم، وقيام المجني عليه بالتصرف فيها بالبيع، فقام أحدهم باستدراجه وعقب وصوله للمكان قام 6 منهم مُستقلين مركبتي توكتوك باصطحابه عنوةً والتوجه به لمزرعة خاصة بأحدهم بدائرة مركز شرطة طنطا وتعدوا عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات باستخدام سلاح أبيض، والاستيلاء على هاتفه المحمول والاتصال بأهليته من الهاتف الخاص به، ومُطالبتهم بشراء مركبة أخرى أو رد قيمتها المالية نظير ترك المجني عليه إلا أن أهليته طلبوا منهم الانتظار حتى الصباح للتصرف ولم يقوموا بالإبلاغ.

ولدى استشعارهم بتعرّض المجني عليه لحالة إعياء قاموا بتركه بمكان العثور عليه والاتصال بأهليته وإخبارهم عن مكان تواجُده، كما أرشدوا عن (مركبتي التوكتوك، السلاح الأبيض) المُستخدمين في الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

"أقامت علاقة مع أخو زوجها".. قصة مقتل عامل على يد زوجته وشقيقه بكفر الشيخ

الداخلية تصدر بيانا بشأن مقتل أجنبي في الإسكندرية

"إلحقوني رحاب بتموت".. تفاصيل وفاة فتاة داخل لعبة قطار الموت بأكتوبر

"سبته يغرق في جردل الحمام".. حكاية موظفة الوراق و"طفل سفاح" تنتهي بجثة في صندوق قمامة

تبقى مساران.. ماذا ينتظر "شروق وطه" المتهمين في واقعة نيرة صلاح؟