حبس وغرامة وإزالة.. تعرف على عقوبة عدم تقديم طلب التصالح على المبنى المخالف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن العقوبة القانونية التي تقع على صاحب العقار المخالف حال عدم تقديمه طلب التصالح.

وقال الفيومي، خلال تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، إن القانون في حال عدم إقدام صاحب العقار المخالف على التقدم للجهات المعنية بطلب التصالح، ينص على أنه تسري الإجراءات القانونية لمحضر الضبطية القضائية المحرر ضده في سياقها القانوني، والتي تنقضي بالحبس والغرامة والإزالة، موضحًا أن مدة الحبس والغرامة يتم تحديدها حسب حجم العقار المقام.

وكانت مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بعد أن وافق عليه مجلس النواب نهائيًّا ونشر بالجريدة الرسمية، وتم العمل به بداية من أمس الثلاثاء.

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