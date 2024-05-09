الأكثر انتظاما.. مصدر: "القناة للكهرباء" على رأس الشركات في سداد "الكوتة الشهرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تحتل المرتبة الأولى بين شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية في انتظام لسداد الكوتة الشهرية للشركة القابضة لكهرباء مصر التى تزيد عن ٢ مليار جنيه شهريا، مشيرا إلى أن الكوتة الشهرية هي كمية الطاقة الكهربائية التى تحصل عليها الشركة من شركات الإنتاج ونقل الكهرباء وتقوم ببيعها للمشتركين سواء المنزلى أو الصناعى والتجارى.

ونوه المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوى، إلى أن الشركة سجلت أدنى معدلات الفقد الفنى والتجارى بين شركات التوزيع نتيجة قيامها بتحقيق نتائج متميزة فى أعمال الضبطية القضائية وكذلك نجاحها فى تركيب آلاف العدادات مسبقة الدفع للمبانى المخالفة والعشوائية مما ساهم فى خفض معدلات سرقات التيار الكهربائي وهو ما يتواكب مع تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر.

ونوه إلى أن الشركة ممثلة فى قطاعات الشئون التجارية والمالية بدعم ومساندة من المهندس سامى ابو وردة رئيس مجلس إدارة الشركة فى خفض نسب المستحقات المالية المتأخرة لها لدى القطاع السياحى والصناعى التى تعدت الـ ٧ مليار جنيه نتيجة الظروف الإقتصادية الصعبة التى تعيشها بعض القطاعات، علما بأن الشركة أطلقت عدة مبادرات للقطاع السياحى أو الصناعى تتضمن تقسيط المديونية مع جدولة الأقساط على فترات مختلفة من باب التخفيف على كاهل الفنادق والقرى السياحية.

وتشهد الشركة طفرة كبيرة فى معدلات الأداء بمختلف القطاعات التابعة لها والذى أشادت به الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر بالإضافة لشكر وثناء مسئولى الجهاز المركزى عن دقة البيانات والمعلومات التى تضمنتها الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مما يؤكد على نجاح المنظومة وتميزها.