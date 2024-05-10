تلاعب بأسعار الذهب والدولار.. ضبط أدمن ينشر شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحد الأشخاص ببنى سويف؛ لإدارته عدد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية وصفحات على التواصل الاجتماعي واستغلالها في نشر أسعار صرف غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام "شخص بإنشاء وإدارة 35 تطبيق للهواتف المحمولة، موقع إلكتروني بدون ترخيص، صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي"، واستخدامها في نشر أسعار غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، متخذا من عقار كائن بدائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف مقرا لمزاولة ذلك النشاط.

وباستهداف مقر العقار المشار إليها تم ضبط المتهم، وعُثر معه على جهاز "لاب توب"، هاتف محمول "المستخدمان في إدارة المواقع والتطبيقات والصفحات" – 3 محافظ إلكترونية بالعملات الأجنبية والرقمية المشفرة "يتحصل من خلالها على عوائد لنشاطه".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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