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انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران مستشفى 57357 -(صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم

قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشكر إلى حرم سلطان عمان، لزيارتها مستشفى 57357 ودعمها للأطفال المرضى.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "أتقدم‎ بالشكر الجزيل للسيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان، على مشاركتها في زيارة مستشفى 57357 ودعمها لأطفالنا المرضى، شفاهم الله".

وتابعت: "كما أتقدم بالتحيه والتقدير لكل القائمين على إداره المستشفى، من أطباء وطاقم تمريض وإداريين، هذا الصرح العظيم الذى يمثل الأمل والحياة لأطفالنا الذين يواجهون المرض الخبيث".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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