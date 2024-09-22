رواتب مجزية.. فرص عمل في القاهرة حتى هذا الموعد - التخصصات ورابط التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من الشباب والمواطنين، بالبحث عن فرص عمل في القاهرة، خاصة وأنها مقصدًا للكثيرين، ويوجد بها الكثير من الأماكن التي يُتاح من خلالها فرص عمل.

في هذا الإطار، أعلنت وزارة العمل، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، عن توافر فرص عمل جديدة في القاهرة، وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

وفقًا لـ"العمل"، فإنها تلقت طلبات من 82 شركة قطاع خاص في 13 محافظة تمتلك 3744 فرصة عمل متاحة الآن بعددِ من التخصصات منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم".

وجاءت فرص عمل محافظة القاهرة، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

ويتاح التقديم على فرص العمل الجديدة في القاهرة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024، وذلك من خلال إحدى الطرق التالية:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وجاءت فرص العمل الجديدة في 13 محافظة، هي: "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والبحيرة، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، والسويس، والفيوم، ودمياط، وبورسعيد، والمنيا".

- وجاءت فرص العمل في التخصصات التالية.

- أخصائي تسويق.

- مسؤول ائتمان.

- محاسبين.

- مسؤول شؤون إدارية.

- أخصائي HS5.

- مدير مالي.

- مدير تسويق عقاري.

- مدرسين علوم ورياضيات.

- رسام هندسي ميكانيكي.

- مشرف حركة.

- أخصائي نظم معلومات.

- مشرف موقع.

- مشرف عام.

- صيدلي.

- مساعد صيدلي.

- بائعين.

- أخصائي سلامة وصحة مهنية.

- أخصائي تمويل.

- أمين مخازن.

- مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة.

- سكرتارية.

- أعمال إدارية.

- سائقين (رخصة اولى وثانية وثالثة).

- مندوبين مبيعات.

- مراقبين جودة.

- فنيين في جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بكافة الأقسام.

- عمال إنتاج.

- عمال نظافة.

- تخصصات أخرى.

وضمت نشرة التوظيف، مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية.