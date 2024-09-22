سبتمبر أم أكتوبر؟.. موعد بدء أولى رحلات العمرة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف أيمن عبداللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد بدء موسم العمرة الجديد لعام 2024 وانطلاق أولى الرحلات.

وأضاف "عبداللطيف"، أن شركات السياحة تقوم حاليًا بتوثيق عقود وكالة العمرة، إلى جانب استخراج خطاب الضمان البنكي بقيمة مليون و500 ألف جنيه.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أولى رحلات العمرة في نهاية الشهر الجاري، بينما ستنتظم باقي الرحلات مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

وفي ذات السياق، تناول "عبداللطيف" تفاصيل أسعار العمرة لموسم 2024، مشيرًا إلى أنها تختلف باختلاف البرامج ونوعية الفنادق.

وقال عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار العمرة الاقتصادية تتراوح بين 33 ألف جنيه و48 ألف جنيه، بينما تبدأ أسعار برامج فئة الخمس نجوم من 50 ألف جنيه وتصل إلى 80 ألف جنيه.

وأكد أيمن عبد اللطيف، أن هذه الأسعار تعتمد بشكل أساسي على نوع البرنامج، مدته، والفندق المختار.

يذكر أن خطاب الضمان المطلوب من كل شركة سياحة لتنظيم برامج العمرة لهذا الموسم يبلغ 5 ملايين جنيه، مقسمة إلى مليون و500 ألف جنيه كخطاب ضمان بنكي، و3 ملايين و500 ألف جنيه بشيك مقبول الدفع باسم وزارة السياحة والآثار.