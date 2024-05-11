وصل لـ140 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار البرقوق في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن سبب ارتفاع أسعار البرقوق خلال الفترة الحالية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال "أبو صدام"، لمصراوي، إن سبب ارتفاع أسعار البرقوق يرجع لأنه لا يزال في بدايته أي الطلب أكبر بكثير من المعروض، إضافة لندرته وعدم انتشاره بكافة الأسواق خلال الفترة الحالية.

وأوضح نقيب الفلاحين إلى أن أسعار البرقوق والفاكهة الصيفية ستشهد معدلات انخفاض لأكثر من 50% مع ارتفاع درجات الحرارة وتحديدًا بعد انتهاء الربع الأول من شهر يونيو.

وسجلت أسعار الفاكهة يوم الجمعة كالتالي:

- البرقوق 140 جنيهًا للكيلو.

- تفاح مصري 15 و25 جنيهًا للكيلو.

- البرتقال الصيفي 4 و7 جنيهات للكيلو.

- الكيوي 60 و85 جنيها للكيلو.

- خوخ بلدي عريشى 15 و30 جنيها للكيلو.

- عنب بناتي أصفر 50 و90 جنيهًا للكيلو.

- عنب بناتي أحمر 50 و90 جنيهًا للكيلو.

- بلح آسيوى 30 و60 جنيهًا للكيلو.

- الجوافة 12 و22 جنيها للكيلو.

- الموز البلدي 7 و11 جنيهًا للكيلو .

- الموز المستورد 30 و60 جنيهًا للكيلو.

- كانتلوب 7 و10 جنيهات للكيلو.

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