قرار جديد من القضاء بشأن محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، تأجيل جلسات محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر، لجلسة 9 يونيو الجاري، لاستجواب - شاهد الإثبات- في القضية "ضابط الذي ضبط المتهم في المطار".

وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 20509 لسنة 2023 جنايات النزهة المقيدة برقم 4850 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، نتهم "تامر. م"، 43 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، أنه يوم 15-4-2023، بدائرة قسم شرطة الريان بدولة قطر ، قتل عمدا المجني عليهما في أثناء استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض "سكين"، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من تجسدهما قاصداً قتلهما، مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمادية لتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات؛ والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بأخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان: قتل عمدا المجني عليه "عبد السلام. م"، مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل الأخيرين، وقبع متربصا حضوره للمسكن المار بيانه؛ وما أن دلف المجني عليه حتى سدد له طعنات نافذة استقرت برقبته وبأنحاء متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه؛ مما أحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات؛ والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، وقد ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة وذلك على نحو أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان سرقة المنقولات المبينة وصفا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم المبينة أسمائهم بالجنايتين السابقتين؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول " لاب توب "، المملوك للمجني عليه علي شعبان علي، على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاح أبيض " سكين " بغير حق قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.