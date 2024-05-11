حدث في 8 ساعات| تشغيل أول قطار كهربائي سريع خاص بمصر.. وحقيقة إغلاق مؤسسة تكوين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، قيام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة اليوم بعددٍ من المنشآت الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

انبعاثات إكليلية تصل الأرض.. صورة تكشف أكبر عاصفة جيومغناطيسية منذ 20 عامًا

كشفت الجمعية الفلكية بجدة تفاصيل أكبر عاصفة جيومغناطيسية منذ ما يقرب من 20 عامًا، مؤكدة أنها حدث متطرف من الفئة الخامسة (G5) وانحسرت حاليًا في الفئة الثالثة G3، لكنها لم تنته بعد.

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هدم 10.8 ألف مبنى.. انتهاء الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انتهاء حملات الموجة الــ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي جرى تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 27 يناير الماضي وحتى 9 مايو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة.

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فيديو و11 صورة لتجارب تشغيل أول قطار كهربائي سريع خاص بمصر

كشفت وزارة النقل، صور أول قطار كهربائي سريع خاص بشبكة القطار الكهربائي السريع المستهدف تشغيلها في مصر خلال السنوات المقبلة.

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سيارات شيفروليه وإم جي.. 17 صورة لـ "تاكسي العاصمة الإدارية الكهربائي" وموعد تشغيله

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، 10 سيارات كهربائية (تاكسي)، مقرر تشغيلها تجريبيًا داخل العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 كمرحلة أولى من إجمالي 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعًا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع (60 سيارة شيفروليه بولت – 85 سيارة MG4) لخدمة المواطنين والمترديين على العاصمة الكهربائية المزمع تشغيلها بأعلى مستوى لأمان الركاب.

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تخفيف الأحمال.. أول تعليق من "الكهرباء" بشأن فصل التيار عن المعابد الأثرية

قال المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن ما تم تداوله مساء أمس الجمعة عن فصل التيار الكهربائي عن بعض المعابد الأثرية والسياحية، جانبه بعض الصواب؛ خصوصًا أن عمليات الفصل والتوصيل تتم مسبقًا مع مسؤولي السياحة والآثار بكل محافظة، وفقًا لطبيعة تغذية كل منطقة.

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أول رد.. بيان مهم من يوسف زيدان على أنباء إغلاق مؤسسة تكوين

أصدر الدكتور يوسف زيدان، بيانا عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كشف خلاله حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية من إغلاق مؤسسة تكوين.

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محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة أوسيم

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قرارًا باعتماد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة أوسيم.

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رئيس حزب الوفد يعلن إلغاء جميع قرارات تعيين مساعدي رئيس الحزب

أصدر حزب الوفد، بيانًا قبل قليل، تضمن إعلان قرار الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، بإلغاء جميع القرارات المتعلقة بتعيين مساعدي رئيس الحزب.

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غدا.. لجنة الانضباط تصدر قرارها في أزمة الشيبي والشحات

قال مصدر بلجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم، إن اللجنة ستصدر قرارها في قضية محمد الشيبي لاعب بيراميدز وحسين الشحات لاعب النادي الأهلي، غدا الأحد، بعد وصول رد الاتحاد الدولي لكرة القدم على بعض استفسارات اللجنة.

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رئيس الوزراء: نستهدف تواجد 4 من أكبر 5 شركات موبايل عالمية في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر قبل عامين فقط كانت تستورد هواتف محمولة بأكثر من مليار ونصف دولار سنويًا.

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