يربط 3 محافظات.. 40 صورة ترصد طريق محور الزقازيق - السنبلاوين الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يبلغ طول طريق الزقازيق - السنبلاوين الحر 38 كيلومترًا، وعرضه 25 مترًا، ويشتمل على 3 حارات مرورية لكل إتجاه.

ويشتمل طريق الزقازيق - السنبلاوين الحر على 66 عملًا صناعيًا، و24 كوبري و38 نفقًا ويصل إلى ‏الطريق الدولي الساحلي ومنه إلى بقية محافظات الجمهورية

ويربط الطريق بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولي الساحلي، حيث يساهم في تسهيل وتيسير حركة المواطنين، من خلال اختصار زمن الوصول.

ويرصد "الخليج 365"، 40 صورة لطريق محور الزقازيق - السنبلاوين الحر.

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