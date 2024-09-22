"الأولوية لأوكرانيا".. السويد وفنلندا ترفضان استقبال المصابين من غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

رفضت فنلندا طلب الاتحاد الأوروبي استقبال الجرحى القادمين من قطاع غزة في مستشفياتها، قائلة إن تقديم المساعدات لديها يقتصر فقط على أوكرانيا نظرا للمساعدات المحدودة المتوفرة لديها.

وقُدم الطلب في مايو الماضي باسم الاتحاد الأوروبي إلى هلسنكي ودول أوروبية أخرى، لكن فنلندا لم ترد رسميًا حتى الآن على الطلب، في إطار عدم نيتها على تلبيته.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولين في وزارة الرفاه الفنلندية قولهم: "لا نملك الموارد الكافية لنقلهم من غزة"، موضحين أن فنلندا قررت، نظرًا لمحدودية الموارد، منح الأولوية لأوكرانيا في تقديم المساعدات.

من جهة أخرى، قررت الحكومة السويدية أيضًا رفض الطلب نفسه.

ورغم موافقة بعض المستشفيات السويدية على استقبال المصابين بشرط عدم تأثير ذلك على المرضى الآخرين، فإن الحكومة رفضت الطلب بسبب "التكاليف الباهظة".

ويأتي ذلك رغم إعلان مسؤولون في فنلندا والسويد دعم الفلسطينيين خلال حربهم.