إسرائيل: إذا لم يقم العالم بإزالة حزب الله من شمال نهر الليطاني فإننا سنفعل ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس "إذا لم يقم العالم بإزالة حزب الله من شمال نهر الليطاني، طبقا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701، فإن إسرائيل ستفعل ذلك".

وأكد أن "إسرائيل ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مواطنيها من حزب الله وهي منظمة تهاجم بشكل متواصل إسرائيل، منذ 8 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل عشرات الإسرائيليين، خلال مباراة لكرة القدم وأدى إلى نزوح حوالي 70 ألف إسرائيلي من منازلهم"، وذلك حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، واي نت اليوم الأحد.

وأضاف "لن نتوقف حتى نعيد الأمن لمواطنينا وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم".

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد خلال خطابه عبر الفيديو اليوم الأحد أن إسرائيل وجهت سلسلة من الضربات القاسية لجماعة حزب الله اللبنانية، لم يكن بمقدور الجماعة أن تتخيلها من قبل، مضيفا أن إسرائيل ستواصل اتخاذ أي إجراءات ضرورية لاستعادة أمنها.

جاء خطاب نتنياهو عبر الفيديو، وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، بعد أن قصفت إسرائيل بيروت أمس الأول، مما أدى إلى استشهاد إبراهيم عقيل، قائد قوة الرضوان، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الأحد.

وردا على ذلك، شن حزب الله العديد من الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار، باتجاه إسرائيل طوال صباح اليوم الأحد، وهو ما ردت إسرائيل عليه بغارات جوية.