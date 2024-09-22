السيطرة على حريق في شونة تخزين كتان بالغربية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

اندلع حريق كبير في شونة تخزين محصول الكتان في قرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود في محافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في شونة خاصة بتخزين محصول الكتان بقرية ميت هاشم، حيث انتقلت قوة أمنية، و4 سيارات إطفاء إلى محل الواقعة للتعامل مع الموقف.

تم الدفع بمعدات ثقيلة "لوادر" لفصل الأجزاء المحترقة من محصول الكتان، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب، قبل امتدادها إلى باقي المحصول، وأخضعت الشونة لعملية تبريد خشية تجدد الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل الحادث إلى للتحقيق.