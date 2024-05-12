زوجة أب عذبت ابنة زوجها المعاقة أمام الجنايات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة ربة منزل متهمة بتعذيب ابنة زوجها من ذوي الهمم بالمقطم.

بدأت القضية ببلاغ لقسم شرطة المقطم من سيدة تتهم طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها (معاقة).

قال الأب إنه لا يعلم شيئًا عن الواقعة وتفاجأ بفيديو تظهر فيه ابنته مصابة بحروق في جسدها، مضيفًا أنها انفصل عن زوجته والدة الطفلة منذ 13 سنة وعاشت معها فيما تعتني طليقته بطفلين آخرين.

أضافت أنه أهدى بعض الممتلكات لابنته المعاقة حماية لها لأنها لا تستطيع العمل والإنفاق على نفسها.\

واعترف أن زوجته الجديدة كانت تعتدي على ابنته بالضرب دون علمه، وفي إحدى المرات خلعت أسنانها وتحججت بـ"شقاوتها" فلم يشك في الأمر.