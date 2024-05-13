مصر تُبلغ "رسالة" لوسطاء مفاوضات غزة.. مصدر رفيع المستوى يكشفها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، كما حملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصدر قوله إن "إسرائيل تتحمل مسؤولية منع المساعدات عن المدنيين بقطاع غزة".

وسبق أن حذرت مصر إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح وحملتها المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي في مختلف أرجاء قطاع غزة، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.