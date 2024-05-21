شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة عسكر يلتقى مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولى لحلف الناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق يانوش أدمزاك مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولى لحلف شمال الأطلنطى "الناتو"، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات العسكرية مع حلف شمال الأطلنطى، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية، مشيراً إلى أهمية الاستمرار فى تنسيق الجهود بين كافة القوى لإنهاء الأزمة الإنسانية التى يواجهها الأشقاء الفلسطينين بقطاع غزة.



فيما أشاد مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولى لحلف شمال الأطلنطى بعلاقات التعاون بين كلا الجانبين، مشيراً إلى الدور المصرى تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية لما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.