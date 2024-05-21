شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر من 5 أسباب شائعة للإصابة بالربو.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان من 5 أسباب شائعة للإصابة بالربو.

وأوضحت أنها كالتالي:

1- مسببات الحساسية:

وتشمل مسببات الحساسية الشائعة غبار المنزل ووبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والعفن.

2- التهابات الجهاز التنفسي:

ويمكن أن تؤدي التهابات الجهاز التنفسي، مثل البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية، إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال.

3-ممارسة الرياضة:

يمكن أن يؤدي ما يعرف باسم الربو الناجم عن ممارسة الرياضة إلى تفاقم الربو لدى الطفل أثناء أو بعد ممارسة التمارين الرياضية.

4-المهيجات:

يمكن أن تؤدي المهيجات، مثل الدخان والتلوث والروائح الكريهة، إلى ظهور أعراض الربو.

5- تغيير المواسم:

يصاب البعض بنزلات البرد عندما يتغير الطقس، مثل الهواء البارد أو الرطوبة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال.

وأكدت الوزارة، أهمية تجنب هذه العوامل قدر الإمكان لمنع الإصابة بالربو أو تفاقم أعراضه.

ونصحت الوزارة الآباء بمراقبة أطفالهم عن كثب بحثا عن أي أعراض للربو، مثل الصفير وضيق التنفس والسعال المستمر، وفي حالة ظهور أي من هذه الأعراض، يجب استشارة الطبيب على الفور.



الإصابة بالربو



أسباب الإصابة



ممارسة الرياضة والمهيجات