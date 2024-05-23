شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تفوز بنقل أكثر من 15 ألف حاج من غينيا ومالي إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الشركة الوطنية مصر للطيران في موسم حج هذا العام 2024م / 1445 هجري في الفوز بنقل أعداد الحج الرسمي لدولة غينيا بعد غياب 12 عاما عن هذا السوق المهم، وذلك بعد منافسة قوية مع كبرى شركات الطيران العربية والأفريقية للفوز بهذه المناقصة الدولية.. صرح بذلك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

واضاف زكريا، أنه بناءً على توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بتوسيع خدمات السفر للناقل الوطني خاصة داخل الأسواق الأفريقية بتقديم أفضل خدمة بأنسب سعر، تمكنت مصر للطيران من الفوز هذا العام بنقل أكثر من 15 ألف حاج من حجاج دولتي غينيا ومالي إلى ومن المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج هذا العام، ويعد ذلك تأكيدا على ريادة الشركة الوطنية داخل القارة السمراء كونها أول شركة طيران انشئت في افريقيا والسابعة علي مستوي العالم منذ السابع من مايو عام 1932.

وأعرب زكريا عن سعادته بثقة حكومتي دولتي غينيا ومالي في إمكانيات الناقل الجوي المصري لنقل حجاج الدولتين، مؤكدا علي قدرة مصر للطيران علي تحمل هذه المسئولية وتلبية رغبات جميع عملائها حول العالم وبخاصة في موسم الحج.

وأضاف الطيار محمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي المنتدب لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية قائلا: "يشرفنا أن نسخر كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج الأفارقة المسافرين على متن رحلاتنا هذا العام لأداء هذه الفريضة المباركة سواء علي متن شبكة خطوطنا المنتظمة أو رحلاتنا الخاصة أو المسافرين عبر الترانزيت، حيث من المقرر أن تسير مصر للطيران 33 رحلة خاصة مباشرة من مطار كوناكري بغينيا إلي مطار المدينة المنورة لنقل 10200 حاج في مرحلة الذهاب اعتباراً من يوم الجمعة 24 مايو الجاري وحتى 6 يونيو القادم، علي أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة الي كوناكري اعتبارا من 22 يونيه وحتى 5 يوليو القادم.

كما تسير مصر للطيران أيضا 17 رحلة خاصة مباشرة من مطار باماكو بدولة مالي الي مطار المدينة المنورة لنقل 5250 حاجا اعتبارا من اليوم الخميس 23 مايو وحتي 2 يونيو القادم، علي أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة الي مطار باماكو اعتبارا من 22 يونيو وحتي 3 يوليو القادم وسوف يتم تشغيل رحلات باماكو وكوناكري بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 المعروفة باسم طائرة الأحلام التي تتميز بأعلى مستويات الراحة والرفاهية وتتسع لعدد 309 ركاب.