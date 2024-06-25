شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل برنامج الدراسات القانونية بالإنجليزية بحقوق حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان عن تفاصيل وشروط التقدم لبرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق، موضحة أنه برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة حلوان، يهدف لتدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكتساب مهارات اللغة القانونية الانجليزية، ومبادئ الترجمة القانونية.

ويتميز برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بقدرته على تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.

ويشمل البرنامج دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وإنجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية.

ويقبل برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية الطلاب المصريون الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها من مصر أو الخارج أو تلك التي تدرس مناهجها بلغة أجنبية بشرط ألا يقل مجموعه في اللغة الإنجليزية عن 80% من الدرجة النهائية، بحيث يكون قبول الطلاب وفقاً لمجموع الثانوية العامة كما يجوز قبول الطلاب الوافدين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دولة أخرى، كما لا يجوز قبول تحويل طلاب باقين للإعادة أو مفصولين من نفس الكلية أو من كليات أخرى.

ويقوم نظام الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة وتكون مدة الدراسة في البرنامج أربع سنوات جامعية، بحيث تكون السنة الدراسية فصلان دراسيان، ويجوز تنظیم فصل دراسي صيفي وفق الإمكانات البشرية والمادية المتاحة وبما لا يجاوز مقررين دراسيين.

ويشترط لإنهاء متطلبات التخرج يجب على الطالب إنهاء عدد 136 ساعة معتمدة.