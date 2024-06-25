شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: فتح شارع سليمان النجار بعد غلقه بسبب بناء مخالف والان مع تفاصيل الخبر

تلقت محافظة الجيزة شكوى عدد من المواطنين بشأن قيام مخالف بغلق شارع سليمان النجار بجوار جراج شيتا بـ حي الهرم وضم جزء من الطريق العام لقطعة أرض تابعة للقيام بالبناء المخالف عليها.

وأشارت المحافظة إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف بالتعامل الحازم حيال الشكوى الواردة والإزالة الفورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدة إزالة المخالفات وفتح الطريق أمام حركة المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونبه على المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أي مخلفات.

يُذكر أن جهود حملات المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى، أسفرت عن ضبط وإزالة 53 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية بمراكز العياط وأطفيح والصف وأبو النمرس وكرداسة ومنشأة القناطر وأوسيم وحي الوراق بإجمالي مساحة 5875م2.