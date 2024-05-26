شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 31 مايو آخر موعد لتقديم طلاب الثانوية العامة على المنح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه سيتم غلق باب التقديم في برنامج المنح الجامعية وبرنامج رواد وعلماء مصر المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 31 مايو الجارى، حيث يقدم البرنامج منحاً دراسية لأكثر من 370 طالب وطالبة من جميع محافظات مصر في العام الدراسي 2025 /2024 للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من أفضل الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم والجامعات الخاصة)، ويتاح التقديم على المنح عبر الرابط التالى bit.ly/USAIDappform2024

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