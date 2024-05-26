شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى غزة يشجعون الأهلى.. ولميس الحديدي: عجز الكلام عن الوصف "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة أون، لقطات لأهالى غزة يشجعون الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا.

وقالت الإعلامية لميس الحديدى خلال برنامجها : "عجز الكلام عن الوصف.. حب الأهلى جوة.. الناس الحلوة دى قاعدة بتتفرج تحت القصف على مباراة الأهلى والترجى"

وتوّج فريق الكرة بالنادى الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلى روجى أهولو مدافع الترجى بالخطأ فى مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة.

وخاض الأهلى مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسى تاو ووسام أبوعلى.

فيما خاض الترجى المباراة بتشكيل مكوّن من: أمان الله مميش فى حراسة المرمى، محمد بن على – ياسين مرياح – محمد أمين توجاى – محمد أمين بن حميدة فى الدفاع، حسام تقا – روجى أهولو – غيلان الشعلالى فى الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز فى الهجوم.

فرض الأهلى سيطرته على أول 15 دقيقة، وسجل الأحمر الهدف الأول فى الدقيقة الرابعة لعبها رامى ربيعة برأسه اصطدمت بقدم لاعب الترجى روجر أهولو وسكنت مرمى فريقه، وواصل الأهلى الضغط وسدد وسام أبو على كرة قوية مرت بجوار القائم.

ونال روجى أهولو بطاقة صفراء للخشونة مع مروان عطية فى الدقيقة 21، ونشط أداء الترجى تدريجياً، وبدأ يشن أكثر من هجمة على مرمى مصطفى شوبير.

وتواصل الضغط الأهلاوى، وأهدر حسين الشحات فرصتين للتسجيل، كما سدد إمام عاشور أكثر من كرة قوية وجاءت هجمات الترجى على استحياء لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف نظيف من النيران الصديقة.