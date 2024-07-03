ارتفاع أسعار النفط مدعوما ببيانات عن انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية.. وخام برنت يسجل 85.60 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 85.60 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2% إلى 82.95 دولارا للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان عند الإغلاق أمس الثلاثاء مع تلاشي المخاوف من أن يؤدي إعصار بيريل إلى تعطيل الإنتاج في خليج المكسيك.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 9.163 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو.

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