شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول لقصواء: محطات توليد الكهرباء تستهلك 60% من إنتاج الغاز المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الله حبانا بهذه الثروة الطبيعية من البترول، نتكلف فيها من 20 إلى 22 مليار دولار فقط، وهي عبارة عن الجزء الذى نسدده للشريك الأجنبى وهى الشركات العالمية الأجنبية التى تأتى مصر للتنقيب عن البترول وإنتاجه، وبالتالى تكون هناك حصة للتكلفة وحصة من إنتاجها وهو عائدها.

وأضاف طارق الملا خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن الجزء الثانى من المبلغ وهو ما نقوم باستيراده وهى 12 مليار دولار فى العام، وهى ما تقوم على أسعار الصرف والتأثر بالأحداث.

وتابع طارق الملا، أن منظومة الكهرباء كبيرة ومسئولة عن كهرباء المدن والصناعة وهى تأخذ حوالى 60% من إنتاج الغاز المصرى المحلى، وبالتالى يذهب لمحطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أن ساعات الذروة والموسمية فى الصيف والحر والشتاء يزيد فيها استهلاك الكهرباء.