وزير المالية: الإجراءات الإصلاحية تأتي مصحوبة بأعباء تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة بسبب الظروف العالمية والمحلية، معربًا عن ثقته بقدرة البلاد على تخطي هذه المرحلة الصعبة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أشار الوزير إلى أن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة تصل إلى 60%، إضافة إلى استمرار أسعار النفط العالمية بالارتفاع، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية تدرك جيداً مدى صعوبة الأوضاع والتحديات التي تواجهها، وتعمل بكل جد واجتهاد لتصحيح بعض الأمور التي كانت ضاغطة على العملة وعلى الاقتصاد بشكل عام.

وبينما تستمر الحكومة بالعمل على تصحيح الأوضاع ومعالجة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية، أوضح الوزير أن هناك آثاراً إيجابية أيضاً لهذه الإجراءات الإصلاحية، ولكنها تأتي مصحوبة بأعباء تضخمية تؤثر على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

وأكد الدكتور معيط على أن الحكومة ماضية قدماً في تحسين الأوضاع الاقتصادية، ولكن يجب الاعتراف بأن هناك عوامل خارجية أيضاً تؤثر على الوضع الاقتصادي الداخلي، مثل ارتفاع الأسعار والتضخم عالمياً.

وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري، فإن الوزير أظهر تفاؤلاً وقدرة على تحدي الصعاب، معتقداً بأن مصر تملك إمكانيات وقدرات تمكنها من التغلب على هذه المرحلة العابرة.