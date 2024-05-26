بعد الأجواء الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل بنحو 5 درجات، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان، أن الظاهرة المسيطرة خلال تلك الفترة نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

وبشأن توقعات طقس اليوم الأحد، أوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على شمال البلاد.

وعن درجات الحرارة، تسجل القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية 36 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، بينما تسجل جنوب الصعيد 40 درجة.