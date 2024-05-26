ارتفاع يعقبه انخفاض.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

وقالت "الأرصاد"، إنه اعتبارًا من الثلاثاء القادم، تشهد درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الثلاثاء المقبل، تشهد، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس غدا الأحد 26 مايو والإثنين 27 مايو، تشهد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

ووفقًا لبيان "الأرصاد"، يسود اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

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