القبض على البلوجر هدير عبدالرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبدالرازق، من داخل شقتها بأحد كمبوندات في القاهرة؛ لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

كانت أجهزة الأمن رصدت نشر البلوجر هدير عبدالرازق، عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك وفيسبوك وانستجرام" تحرض فيها على الفسق والفجور.

وكشفت أجهزة الأمن قيام هدير عبدالرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعى تيك توك وفيس بوك وانستجرام تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق

وألقي القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.